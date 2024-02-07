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Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Циклон «Ольга» надвигается на Пермский край со стороны Скандинавии

Стало известно, дойдет ли мощный циклон «Ольга» до Пермского края

7 февраля 2024, 08:18
Фото: 1MI

Циклон «Ольга» надвигается на Пермский край со стороны Скандинавии

Циклон отличается сильным снегопадом и ветром.

Циклон «Ольга» надвигается на центральную часть России со Скандинавии. Он придет и в Пермский край, рассказал «КП-Пермь» доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

По словам Шихова, циклон заденет только южные территории региона. В итоге 7 и 8 февраля ожидаются сильные снегопады — в период со среды до пятницы можно ожидать выпадения до 10 см снежного покрова. Это больше трети месячной нормы. Мощные осадки мало повлияют на повышение водности пермских рек — воды будет меньше нормы. Большая часть осадков уйдет на пополнение грунтовых вод, истощившихся после засухи в прошлом году.

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#Регион#Пермь#Погода#Циклон
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