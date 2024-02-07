Стало известно, дойдет ли мощный циклон «Ольга» до Пермского края

По словам Шихова, циклон заденет только южные территории региона. В итоге 7 и 8 февраля ожидаются сильные снегопады — в период со среды до пятницы можно ожидать выпадения до 10 см снежного покрова. Это больше трети месячной нормы. Мощные осадки мало повлияют на повышение водности пермских рек — воды будет меньше нормы. Большая часть осадков уйдет на пополнение грунтовых вод, истощившихся после засухи в прошлом году.