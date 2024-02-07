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Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Торги на ремонт путепровода на автодороге «Стахановская — Ива» не состоялись

Торги на ремонт путепровода на автодороге «Стахановская — Ива» не состоялись. Причина

7 февраля 2024, 10:39
Фото: техническое задание

Торги на ремонт путепровода на автодороге «Стахановская — Ива» не состоялись

Итоги планировали подвести еще в конце декабря, но этого так и не случилось.

Ремонт путепровода через железнодорожные пути и реку Данилиха на автомобильной дороге «Стахановская — Ива» перенесли на более поздний срок. В середине декабря прошлого года было принято решение об отмене определения поставщика.

В пресс-службе администрации Перми в ответе на запрос Properm.ru пояснили, что отмена закупки связана с изменением способа определения поставщика с аукциона на конкурс. Так решил сам заказчик — МКУ «Пермблагоустройство». Сейчас документы на новую закупку находятся на согласовании, а новый конкурс на выбор подрядчика планируется провести до 16 февраля текущего года.

Ранее власти хотели отремонтировать участок дороги за 64 млн рублей. Работы планировали провести с 3 июня 2024 до 10 марта 2025 года. В техническом задании было указано, что в последний раз путепровод ремонтировали в 2007 году.

Путепровод на автодороге «Стахановская — Ива» хотят отремонтировать за 64 млн рублей
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#Авто#Общество#Пермь#Госзакупки#Пермские дороги
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