Торги на ремонт путепровода на автодороге «Стахановская — Ива» не состоялись. Причина

В пресс-службе администрации Перми в ответе на запрос Properm.ru пояснили, что отмена закупки связана с изменением способа определения поставщика с аукциона на конкурс. Так решил сам заказчик — МКУ «Пермблагоустройство». Сейчас документы на новую закупку находятся на согласовании, а новый конкурс на выбор подрядчика планируется провести до 16 февраля текущего года.