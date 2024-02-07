Торги на ремонт путепровода на автодороге «Стахановская — Ива» не состоялись. Причина

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Ремонт путепровода через железнодорожные пути и реку Данилиха на автомобильной дороге «Стахановская — Ива» перенесли на более поздний срок. В середине декабря прошлого года было принято решение об отмене определения поставщика.
В пресс-службе администрации Перми в ответе на запрос Properm.ru пояснили, что отмена закупки связана с изменением способа определения поставщика с аукциона на конкурс. Так решил сам заказчик — МКУ «Пермблагоустройство». Сейчас документы на новую закупку находятся на согласовании, а новый конкурс на выбор подрядчика планируется провести до 16 февраля текущего года.
Ранее власти хотели отремонтировать участок дороги за 64 млн рублей. Работы планировали провести с 3 июня 2024 до 10 марта 2025 года. В техническом задании было указано, что в последний раз путепровод ремонтировали в 2007 году.