У мошенников есть доверенность! Пермяк потерял 1,4 миллиона из-за новой схемы обмана

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Пермяк потерял деньги из-за новой схемы мошенничества. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в феврале 2024 года к ним обратился 77-летний житель Кунгура. Он рассказал, что лишился 1,4 млн рублей.
В чем суть новой аферы? Сначала пенсионеру позвонил человек, который представился полицейским. Он рассказал, что мошенник под видом родственника пытается обналичить деньги потерпевшего в офисе банка. Якобы у этого мошенника при себе есть доверенность, которая позволяет совершать любые финансовые операции.
Лжеполицейский пояснил, что для спасения денег нужно выполнить указания сотрудника ЦБ. Затем беседовать с потерпевшим стал представитель Центробанка Москвы. Он посоветовал мужчине снять деньги и перевести на безопасный счет, который открыли на его имя.
Мужчина пошел в банк в Кунгуре и снял 1,2 млн рублей. При этом настоящие сотрудники предупреждали его, что он может стать жертвой мошенников, но пенсионер не поверил. С деньгами житель Кунгура вернулся домой и дождался курьера, который приехал по поручению мошенников за деньгами. Вместо денег жертве вручили договор об открытии резервного счета.
Прошло несколько дней до очередного звонка мошенников. Они попросили перевести еще 200 тыс. рублей через банкомат. Мужчине вызвали такси и постоянно говорили с ним по телефону. Потерпевший понял, что его обманули, только через неделю после этих событий.