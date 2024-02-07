У мошенников есть доверенность! Пермяк потерял 1,4 миллиона из-за новой схемы обмана

Мужчина пошел в банк в Кунгуре и снял 1,2 млн рублей. При этом настоящие сотрудники предупреждали его, что он может стать жертвой мошенников, но пенсионер не поверил. С деньгами житель Кунгура вернулся домой и дождался курьера, который приехал по поручению мошенников за деньгами. Вместо денег жертве вручили договор об открытии резервного счета.