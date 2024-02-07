Ушла ночью из дома. В Перми нашли погибшей пенсионерку с потерей памяти

В Перми завершились поиски 75-летней пенсионерки Анны Мальцевой. Женщину последний раз видели 3 февраля, когда она ушла из дома ночью со скандинавскими палками для ходьбы. 5 февраля волонтеры выходили на поиски пенсионерки.