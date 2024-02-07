Ушла ночью из дома. В Перми нашли погибшей пенсионерку с потерей памяти

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
В Перми завершились поиски 75-летней пенсионерки Анны Мальцевой. Женщину последний раз видели 3 февраля, когда она ушла из дома ночью со скандинавскими палками для ходьбы. 5 февраля волонтеры выходили на поиски пенсионерки.
Уже 6 февраля в отряде «ПрикамьеПоиск» пояснили, что пропавшую нашли погибшей. По информации издания perm.aif.ru, пожилую женщину нашли недалеко от дома на окраине микрорайона.
Ранее волонтеры сообщали, что у женщины могут быт проблемы с памятью.