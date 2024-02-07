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В Перми нашли погибшей пенсионерку с потерей памяти

Ушла ночью из дома. В Перми нашли погибшей пенсионерку с потерей памяти

7 февраля 2024, 03:10
Фото: vk.com/lizaalert_perm / 1MI

В Перми нашли погибшей пенсионерку с потерей памяти

Пропавшую искали несколько дней.

В Перми завершились поиски 75-летней пенсионерки Анны Мальцевой. Женщину последний раз видели 3 февраля, когда она ушла из дома ночью со скандинавскими палками для ходьбы. 5 февраля волонтеры выходили на поиски пенсионерки.

Уже 6 февраля в отряде «ПрикамьеПоиск» пояснили, что пропавшую нашли погибшей. По информации издания perm.aif.ru, пожилую женщину нашли недалеко от дома на окраине микрорайона.

Ранее волонтеры сообщали, что у женщины могут быт проблемы с памятью.

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#Пермь#Пропал человек
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