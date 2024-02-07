В 2023 году в Пермском крае количество пожаров выросло на 21%

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
За 2023 год на территории Пермского края было ликвидировано 4945 пожаров, что на 20,7% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Во время возгораний погибли 196 человек, 13 из которых — дети. Травмы различных категорий сложности получили 228 человек. Информация об этом была озвучена на пресс-конференции ГУ МЧС по Пермскому краю.
Основным объектом пожаров в 2023 году стал жилой сектор — всего было зафиксировано 2487 инцидентов. Также, практически в пять раз участились случаи возгорания сухой травянистой растительности. Примечательно, что 33,8% пожаров произошли по причине неосторожного обращения с огнем, из-за чего погибло 90 человек, причем 57 из которых — при курении.
Как сообщил замначальника Главного управления МЧС Вадим Попов, в течение прошлого года на пожарах было обнаружено двое погибших. Зачастую такие инциденты связаны с сокрытием следов убийства.
С начала 2024 года в Прикамье произошло 334 пожара, в которых погибло 30 человек. Одна из главных причин возгораний этой зимой — неправильная эксплуатация отопительных приборов в сильные морозы.