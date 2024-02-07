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В 2023 году в Пермском крае количество пожаров выросло на 21%

В 2023 году в Пермском крае количество пожаров выросло на 21%

7 февраля 2024, 13:48
Фото: 1MI
Основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

За 2023 год на территории Пермского края было ликвидировано 4945 пожаров, что на 20,7% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Во время возгораний погибли 196 человек, 13 из которых — дети. Травмы различных категорий сложности получили 228 человек. Информация об этом была озвучена на пресс-конференции ГУ МЧС по Пермскому краю.

Основным объектом пожаров в 2023 году стал жилой сектор — всего было зафиксировано 2487 инцидентов. Также, практически в пять раз участились случаи возгорания сухой травянистой растительности. Примечательно, что 33,8% пожаров произошли по причине неосторожного обращения с огнем, из-за чего погибло 90 человек, причем 57 из которых — при курении.

Как сообщил замначальника Главного управления МЧС Вадим Попов, в течение прошлого года на пожарах было обнаружено двое погибших. Зачастую такие инциденты связаны с сокрытием следов убийства.

С начала 2024 года в Прикамье произошло 334 пожара, в которых погибло 30 человек. Одна из главных причин возгораний этой зимой — неправильная эксплуатация отопительных приборов в сильные морозы.

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#Пермский край#Мчс#Пожары#Травмы#Погибшие#Неосторожное обращение с огнем#Ликвидация пожаров#Жилой сектор#Сухая травянистая растительность
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