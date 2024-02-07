В 2023 году в Пермском крае количество пожаров выросло на 21%

За 2023 год на территории Пермского края было ликвидировано 4945 пожаров, что на 20,7% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Во время возгораний погибли 196 человек, 13 из которых — дети. Травмы различных категорий сложности получили 228 человек. Информация об этом была озвучена на пресс-конференции ГУ МЧС по Пермскому краю.