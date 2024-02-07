В Кунгуре от пневмонии умерла 12-летняя девочка

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
В Кунгуре 1 февраля от двухсторонней пневмонии скончалась 12-летняя девочка. О смерти ребёнка сообщает 59.ru.
У девочки 28 января поднялась температура до 39 градусов. На следующий день к больной на дом пришла врач, провела осмотр и выписала лекарства. Вечером того же дня у девочки вновь поднялась температура, а на следующий день её состояние резко ухудшилось.
Как рассказала изданию мать девочки, у больной посинели губы и образовались синие круги под глазами. Скорая помощь доставила пациентку в больницу, где ее поместили в реанимацию. Там у девочки несколько раз останавливалось сердце, её подключили к аппарату искусственного дыхания.
1 февраля родителям в больнице врачи сообщили, что состояние ребёнка крайне тяжёлое, и девочка может не дожить до утра. Через два часа им сообщили о смерти дочери.
Согласно медицинскому заключению, школьница умерла от двусторонней пневмонии. Мать умершей сообщила изданию, что собирается подавать на врачей в суд. В частности, она уверена, что доктор, пришедшая на вызов, плохо осмотрела девочку. Сейчас родители ждут результаты экспертизы из Перми.