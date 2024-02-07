В Прикамье вынесен приговор координатору мошенников, похитивших 2,8 миллионов рублей

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Соликамский городской суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчина признан виновным в мошенничестве, сообщают в прокуратуре Прикамья.
Суд установил, что подсудимый являлся участником преступной группы, которая с помощью схемы «родственник в беде» похитила у престарелых граждан свыше 2,8 млн рублей. Мужчина выполнял роль координатора на территории Пермского края. Он обязан был привлекать к совершению мошеннических действий новых лиц, контролировать действия курьеров, в том числе поступление денежных средств на счета организатора.
Соучастники звонили на телефонные номера пенсионеров, рассказывая им о попавших в беду родственниках и возможности за деньги решить вопрос об освобождении, возместив вред, причиненный пострадавшему. Потерпевшие, находясь в стрессовой ситуации, передавали им различные суммы — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
За несколько дней сентября 2022 года им удалось похитить у 13 жителей Березников и Соликамска свыше 2,8 млн рублей.
Мужчина признан виновным по 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также удовлетворил в полном объеме исковые требования потерпевших. В отношении соучастника уже состоялся обвинительный приговор, он отбывает наказание в местах лишения свободы.
Уголовное дело в отношении остальных участников преступной группы выделено в отдельное производство, их количество устанавливается, ведется следствие.