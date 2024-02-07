В Прикамье вынесен приговор координатору мошенников, похитивших 2,8 миллионов рублей

Суд установил, что подсудимый являлся участником преступной группы, которая с помощью схемы «родственник в беде» похитила у престарелых граждан свыше 2,8 млн рублей. Мужчина выполнял роль координатора на территории Пермского края. Он обязан был привлекать к совершению мошеннических действий новых лиц, контролировать действия курьеров, в том числе поступление денежных средств на счета организатора.