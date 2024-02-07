properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

В Прикамье вынесен приговор координатору мошенников, похитивших 2,8 миллионов рублей

В Прикамье вынесен приговор координатору мошенников, похитивших 2,8 миллионов рублей

7 февраля 2024, 13:47
Фото: 1MI
Жертвами группы стали не менее 13 человек.

Соликамский городской суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчина признан виновным в мошенничестве, сообщают в прокуратуре Прикамья.

Суд установил, что подсудимый являлся участником преступной группы, которая с помощью схемы «родственник в беде» похитила у престарелых граждан свыше 2,8 млн рублей. Мужчина выполнял роль координатора на территории Пермского края. Он обязан был привлекать к совершению мошеннических действий новых лиц, контролировать действия курьеров, в том числе поступление денежных средств на счета организатора.

Соучастники звонили на телефонные номера пенсионеров, рассказывая им о попавших в беду родственниках и возможности за деньги решить вопрос об освобождении, возместив вред, причиненный пострадавшему. Потерпевшие, находясь в стрессовой ситуации, передавали им различные суммы — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

За несколько дней сентября 2022 года им удалось похитить у 13 жителей Березников и Соликамска свыше 2,8 млн рублей.

Мужчина признан виновным по 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также удовлетворил в полном объеме исковые требования потерпевших. В отношении соучастника уже состоялся обвинительный приговор, он отбывает наказание в местах лишения свободы.

Уголовное дело в отношении остальных участников преступной группы выделено в отдельное производство, их количество устанавливается, ведется следствие.

Читайте также:
Соликамский 19-летний закладчик ближайшие годы проведет в колонииВ Соликамске женщина отправилась за решетку за две кражиВ Соликамске осуждены четыре распространителя контрафактных сигарет и алкоголя
#Общество#Суд#Криминал#Мошенники#Соликамск#Приговор
Подпишитесь
«Самое главное помнить, что это жизнь, и она ценна». Интервью с уникальной медсестрой
Сегодня, 10:30
Автор скандального пермского памятника создает трон из «Игры престолов»
Сегодня, 06:42
Стало известно, дойдет ли мощный циклон «Ольга» до Пермского края
Сегодня, 08:18
Видео. Актер из Краснокамска снялся в фантастическом триллере «Аквариум»
Сегодня, 06:37
Айболит и Белоснежка, аптеки и депутаты. Все самое интересное в арбитраже в январе
Сегодня, 02:00
В силу вступило постановление о выплатах за доносы на пьяных водителей в Прикамье
Сегодня, 05:47