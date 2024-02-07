В Роспотребнадзоре назвали число заболевших корью в Пермском крае в 2023 году

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
В Пермском крае в 2023 году выявлено 44 случаев кори, статистикой поделился краевой Роспотребнадзор. При этом в 2020, 2021 и 2022 годах кори в регионе не было. По данным специалистов, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости сейчас является контролируемой. Корью заражаются в основном люди, которые не поставили прививку.
В прошлом году в рамках подчищающей иммунизации привито 24,7 тыс. человек (99,5% от всех подлежащих иммунизации). Подчищающая иммунизация — это вакцинация тех, кто не болел корью и ранее не был привит.
Эпидемиологи напоминают, что корь передается при кашле, чихании и личных контактах. Вирус остается активным в воздухе или на поверхностях в течение двух часов. Опаснее всего корь для непривитых детей.
Для сравнения, в Ростовской области за 2023 год выявлено 375 случаев кори. Вспышка кори в России была в 2023 году. Специалисты отмечали, что это связано с увеличением невакцинированного населения.