В Роспотребнадзоре назвали число заболевших корью в Пермском крае в 2023 году

В Пермском крае в 2023 году выявлено 44 случаев кори, статистикой поделился краевой Роспотребнадзор. При этом в 2020, 2021 и 2022 годах кори в регионе не было. По данным специалистов, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости сейчас является контролируемой. Корью заражаются в основном люди, которые не поставили прививку.