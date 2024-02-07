properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

В Роспотребнадзоре назвали число заболевших корью в Пермском крае в 2023 году

В Роспотребнадзоре назвали число заболевших корью в Пермском крае в 2023 году

7 февраля 2024, 07:18
Фото: Изображение Midjourney
Специалисты напоминают, что защититься от заболевания можно при помощи вакцинации.

В Пермском крае в 2023 году выявлено 44 случаев кори, статистикой поделился краевой Роспотребнадзор. При этом в 2020, 2021 и 2022 годах кори в регионе не было. По данным специалистов, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости сейчас является контролируемой. Корью заражаются в основном люди, которые не поставили прививку.

В прошлом году в рамках подчищающей иммунизации привито 24,7 тыс. человек (99,5% от всех подлежащих иммунизации). Подчищающая иммунизация — это вакцинация тех, кто не болел корью и ранее не был привит.

Эпидемиологи напоминают, что корь передается при кашле, чихании и личных контактах. Вирус остается активным в воздухе или на поверхностях в течение двух часов. Опаснее всего корь для непривитых детей.

Для сравнения, в Ростовской области за 2023 год выявлено 375 случаев кори. Вспышка кори в России была в 2023 году. Специалисты отмечали, что это связано с увеличением невакцинированного населения.

Читайте также:
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Пермском крае превышен на 49%Житель Пермского края заработал 323 тысячи рублей благодаря сломанной стиралкеВ Роспотребнадзоре рассказали об уровне радиации в Прикамье в 2023 году
#Пермь#Вакцинация#Роспотребнадзор#Корь
Подпишитесь
Автор скандального пермского памятника создает трон из «Игры престолов»
Сегодня, 06:42
Стало известно, дойдет ли мощный циклон «Ольга» до Пермского края
Сегодня, 08:18
Видео. Актер из Краснокамска снялся в фантастическом триллере «Аквариум»
Сегодня, 06:37
Айболит и Белоснежка, аптеки и депутаты. Все самое интересное в арбитраже в январе
Сегодня, 02:00
В силу вступило постановление о выплатах за доносы на пьяных водителей в Прикамье
Сегодня, 05:47