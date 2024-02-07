В России число временных запретов на выезд за рубеж для должников достигло 6,5 млн

По последним данным, на начало 2024 года количество временных запретов на выезд за границу для должников достигло 6,5 миллионов. Это число увеличилось на 41,3% с прошлого года за период с января по декабрь.

Такой рост является самым большим за три последних года, пишет RT. Однако стоит отметить, что одному гражданину может быть наложено несколько ограничений на выезд. Каждое из этих ограничений может быть включено в рамках исполнительного производства. Представитель Федеральной службы судебных приставов подчеркнул, что их организация не ведет учет должников, а учитывает только количество исполнительных производств.