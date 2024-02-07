В силу вступило постановление о выплатах за доносы на пьяных водителей в Прикамье

Теперь за сообщение о пьяном водителе пермяки смогут получить 5 тыс. рублей, но с учетом налогообложения данная сумма будет немного меньше. Согласно постановлению, для этого нужно быть старше 18 лет. Чтобы рассказать о нарушителе, нужно позвонить в полицию и сообщить номер автомобиля, за которым находится пьяный водитель, марку машины, цвет, местонахождение и возможный маршрут движения. Также обращение можно подать лично или через интернет-приемную.