В силу вступило постановление о выплатах за доносы на пьяных водителей в Прикамье

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Published Сегодня, 05:47
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В Прикамье в конце января вступило в силу постановление краевого правительства о выплатах денег за информацию о нетрезвых водителях. В срок до 9 февраля министерство территориальной безопасности региона утвердит механизм выплаты средств, обратило внимание ИА «Текст». На год выделен бюджет в 250 тыс. рублей.
Теперь за сообщение о пьяном водителе пермяки смогут получить 5 тыс. рублей, но с учетом налогообложения данная сумма будет немного меньше. Согласно постановлению, для этого нужно быть старше 18 лет. Чтобы рассказать о нарушителе, нужно позвонить в полицию и сообщить номер автомобиля, за которым находится пьяный водитель, марку машины, цвет, местонахождение и возможный маршрут движения. Также обращение можно подать лично или через интернет-приемную.
Однако деньги выплатят только в том случае, если сообщение информатора стало поводом для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ или к возбуждению уголовного дела по ст. 264, 264.1 УК РФ. С заявлением о выплате можно обращаться в региональный Минтербез в течение 30 дней с момента сообщения. Власти будут рассматривать поступившие заявления ежеквартально.