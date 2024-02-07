Власти показали кадры прощания с 54-летним пермяком, убитым на СВО

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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В Пермском крае простились с 54-летним участником СВО. Старший сержант Валерий Стефан был убит 17 января 2024 года при штурме украинских позиций. Служил в составе казачьего добровольческого отряда «Барс-15», рассказали глава Октябрьского округа Георгий Поезжаев.
Прощание с мужчиной прошло 5 февраля в селе Тюинск, где он родился в 1969 году. На траурном митинге присутствовал глава округа. При этом неизвестно, когда военный отправился на специальную военную операцию.