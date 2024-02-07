Врач Мартин Скерра назвал причины и симптомы локтевой невропатии

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Такое состояние называется локтевая невропатия и может вызывать неприятные ощущения, такие как покалывание и онемение в пальцах руки. Локтевой нерв проходит от плеча до безымянного пальца и мизинца и может быть подвержен сдавливанию, что приводит к дискомфорту, пишет pravda.ru.
Защемление нерва обычно происходит в области локтя, где он проходит рядом с плечевой костью. Если локоть находится в согнутом положении в течение длительного времени, нерв может быть растянут, что вызывает его раздражение.
Различные факторы, такие как долгое сидение с опорой на локти, работа за компьютером или интенсивное катание на велосипеде, могут способствовать развитию локтевой невропатии. Врач отмечает, что временная потеря чувствительности в пальцах не является опасной и не ограничивает движения конечностей.
Тем не менее, он рекомендует избегать длительного сгибания локтей, чтобы предотвратить возможные отеки и болевые ощущения.