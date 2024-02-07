Врач Мартин Скерра назвал причины и симптомы локтевой невропатии

Такое состояние называется локтевая невропатия и может вызывать неприятные ощущения, такие как покалывание и онемение в пальцах руки. Локтевой нерв проходит от плеча до безымянного пальца и мизинца и может быть подвержен сдавливанию, что приводит к дискомфорту, пишет pravda.ru.