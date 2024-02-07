Youtube-канал «The Люди» снял видео о жизни пермского отшельника, живущего в землянке

Состоит новое жилище Артема из двух комнат, в которых есть и кровати, и полки с книгами, и самое главное — небольшая печка. Освещение обеспечивают солнечные батареи и керосиновые лампы. Воду каждый раз приходится приносить в дом из источника, а в зимнее время топить снег. Еду обычно приносят гости. Мужчина также получает пропитание за работу в монастыре.