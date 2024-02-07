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Updated Сегодня, 08:25

Youtube-канал «The Люди» снял видео о жизни пермского отшельника, живущего в землянке

Youtube-канал «The Люди» снял видео о жизни пермского отшельника, живущего в землянке

7 февраля 2024, 07:25
Фото: Скриншот из выпуска про отшельника youtube -канала «The Люди»
Мужчина рассказывает, что еще три года назад жил обычной жизнью, но на природу тянуло всегда.

Youtube-канал «The Люди» снял видео о жизни уральского отшельника Артема. Мужчина отказался от благ цивилизации три года назад и построил землянку. Убежище находится рядом с Казанской Трифоновой женской пустынью, неподалеку от поселка Верхне-Чусовские городки Пермского края.

Артем работал помощником машиниста и жил обычной жизнью. Однако мужчину всегда тянуло на природу. В определенный момент жизни он начал строить землянку по видеороликам в интернете. Отмечается, что материалы для строительства ему предоставила лесопилка.

«Это как-то само по себе получилось. Я даже не думал никогда о том, что я пойду жить в лес. Жил обычной жизнью, путешествовал. Потом планировал за границу поехать, думал, там поживу. Начал уже собираться туда и идея пришла — землянку сделать», — делится затворник.

Состоит новое жилище Артема из двух комнат, в которых есть и кровати, и полки с книгами, и самое главное — небольшая печка. Освещение обеспечивают солнечные батареи и керосиновые лампы. Воду каждый раз приходится приносить в дом из источника, а в зимнее время топить снег. Еду обычно приносят гости. Мужчина также получает пропитание за работу в монастыре.

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