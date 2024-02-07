За 2023 год с улиц Перми было эвакуировано почти 7 тысяч автомобилей

За нарушения правил остановки в Перми за минувший год на специализированные стоянки эвакуировано 6 985 автомобилей. Это в полтора раза больше, чем в 2022 году. Тогда на штрафплощадки вывезли 4 523 транспортных средства, сообщает РБК Пермь со ссылкой на данные ГУ МВД России по Пермскому краю.