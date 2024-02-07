За 2023 год с улиц Перми было эвакуировано почти 7 тысяч автомобилей

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
За нарушения правил остановки в Перми за минувший год на специализированные стоянки эвакуировано 6 985 автомобилей. Это в полтора раза больше, чем в 2022 году. Тогда на штрафплощадки вывезли 4 523 транспортных средства, сообщает РБК Пермь со ссылкой на данные ГУ МВД России по Пермскому краю.
Данное нарушение предусмотрено статьёй 27.13 КоАП РФ и предусматривает штрафные санкции. В Перми стоимость эвакуации автомобиля на штрафстоянку с апреля 2022 года составляет 2 150 ₽. Помимо платы за эвакуацию легкового автомобиля, владельцу транспортного средства нужно будет заплатить 22,5 руб. за каждый час размещения машины на автостоянке.