Жительница Куеды убила табуретом и ножом своего отца

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Суд вынес приговор жительнице Куединского округа, убившей собственного отца в ходе ссоры. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Следствием и судом установлено, что в ночное время 23 августа 2023 года 32-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов на территории Куединского муниципального округа, в ходе ссоры со своим 52-летним отцом, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанесла удар табуретом по голове, а также несколько ударов ножом в спину. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.
Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.