Жительница Куеды убила табуретом и ножом своего отца

Следствием и судом установлено, что в ночное время 23 августа 2023 года 32-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов на территории Куединского муниципального округа, в ходе ссоры со своим 52-летним отцом, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанесла удар табуретом по голове, а также несколько ударов ножом в спину. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.