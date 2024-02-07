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Жительница Куеды убила табуретом и ножом своего отца

Жительница Куеды убила табуретом и ножом своего отца

7 февраля 2024, 15:13
Фото: 1MI
Суд вынес горе-дочери приговор.

Суд вынес приговор жительнице Куединского округа, убившей собственного отца в ходе ссоры. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Следствием и судом установлено, что в ночное время 23 августа 2023 года 32-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов на территории Куединского муниципального округа, в ходе ссоры со своим 52-летним отцом, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанесла удар табуретом по голове, а также несколько ударов ножом в спину. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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#Происшествия#Суд#Криминал#Убийство#Куеда
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