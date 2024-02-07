Звезда «Слова пацана» из Пермского края сыграет в боевике о китайских коммунистах

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Актер из Лысьвы Ярослав Могильников, известный по роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), сыграет в детективном боевике о поездке китайских коммунистов в СССР. Картина называется «Красный шелк». Помимо лысьвенского актера в фильме будут: Гоша Куценко, Глеб Калюжный, Дмитрий Куличков и Ирина Алферова.
Роль, которую исполнит Могильников, пока неизвестна. Однако в «Кинопоиске» говорят, что главную роль исполнит молодой красноармеец и бывший царский агент Милош Бикович. Съемки начнутся в феврале 2024 года, частично пройдут в Китае — 15 минут фильма отдадут на аутсорс партнеру из КНР. Китайская сторона вложит в производство средства в обмен на часть прав на фильм, отмечали создатели.
По словам режиссера фильма Андрея Волгина, они хотят создать не политическую драму, а приключение и детектив, с большим количеством экшн-сцен: «Хотя мы находимся в замкнутом пространстве: это поезд, который следует по всей территории Советского Союза. В прокат картина выйдет в следующем году.