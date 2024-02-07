Звезда «Слова пацана» из Пермского края сыграет в боевике о китайских коммунистах

Роль, которую исполнит Могильников, пока неизвестна. Однако в «Кинопоиске» говорят, что главную роль исполнит молодой красноармеец и бывший царский агент Милош Бикович. Съемки начнутся в феврале 2024 года, частично пройдут в Китае — 15 минут фильма отдадут на аутсорс партнеру из КНР. Китайская сторона вложит в производство средства в обмен на часть прав на фильм, отмечали создатели.