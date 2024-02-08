properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля, 04:55

Published 8 февраля, 04:55

Modified 8 февраля, 06:34

Updated 8 февраля, 06:34

73-летнего гражданина СССР из Перми задержали с крупной партией наркотиков

73-летнего гражданина СССР из Перми задержали с крупной партией наркотиков

8 февраля 2024, 04:55
Фото: fusionbrain.ai
Пенсионер сейчас находится в тюменском СИЗО.

В Тюменской области задержали 73-летнего пермяка с наркотиками. Автомобиль Audi, которым управлял пенсионер, остановили в селе Исетское 5 февраля. В момент проверки документов мужчина начал нервничать. В итоге в автомобиле удалось найти шесть свертков с кристаллическим веществом светлого цвета.

Экспертиза одного из пакетиков показала, что в нем находится более 100 грамм наркотиков. Остальные пакетики находятся на проверке, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Пенсионер рассказал силовикам, что является гражданином СССР*. Он просился под домашний арест в Перми, однако его отправили в тюменское СИЗО. Пермяку грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

*В 2022 году Минюст признал организацию «Граждане СССР» экстремистской и запретил ее деятельность в РФ. Члены организации считают, что СССР все еще существует, так как решение о прекращении Советского Союза было нелегитимным.

Читайте также:
В Кемеровской области мать и дочь осуждены за сбыт наркотиковСиловики нашли у пермяка дома конопляную плантациюЗаключенный из Пермского края заказал доставку марихуаны квадрокоптером
#Пермь#Наркотики#Полиция#Ссср
Подпишитесь
Пермяка наказали за возбуждение ненависти к участникам СВО
Сегодня, 14:22
Чайковскую журналистку задержали за вымогательство у политика
Сегодня, 17:40
Продажу билетов на пермский концерт певицы Лолиты приостановили
Сегодня, 13:24
Ленинский районный суд не смог наказать экс-депутата из Перми, критиковавшего СВО
Сегодня, 14:35
Депутат от ЛДПР в Прикамье ищет актеров на роль Владимира Жириновского
Сегодня, 06:15
Двоих пострадавших при ЧП на газопроводе в Прикамье перевели на лечение в Москву
Сегодня, 05:25