73-летнего гражданина СССР из Перми задержали с крупной партией наркотиков

Posted 8 февраля, 04:55
Published 8 февраля, 04:55
Modified 8 февраля, 06:34
Updated 8 февраля, 06:34
В Тюменской области задержали 73-летнего пермяка с наркотиками. Автомобиль Audi, которым управлял пенсионер, остановили в селе Исетское 5 февраля. В момент проверки документов мужчина начал нервничать. В итоге в автомобиле удалось найти шесть свертков с кристаллическим веществом светлого цвета.
Экспертиза одного из пакетиков показала, что в нем находится более 100 грамм наркотиков. Остальные пакетики находятся на проверке, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Пенсионер рассказал силовикам, что является гражданином СССР*. Он просился под домашний арест в Перми, однако его отправили в тюменское СИЗО. Пермяку грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
*В 2022 году Минюст признал организацию «Граждане СССР» экстремистской и запретил ее деятельность в РФ. Члены организации считают, что СССР все еще существует, так как решение о прекращении Советского Союза было нелегитимным.