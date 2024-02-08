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Posted 8 февраля, 12:02

Published 8 февраля, 12:02

Modified 8 февраля, 12:04

Updated 8 февраля, 12:04

Глава СК Бастрыкин взял на контроль расследование дела о стройке ЖК «Столичный»

Александр Бастрыкин заинтересовался судьбой дольщиков пермского ЖК «Столичный»

8 февраля 2024, 12:02
Фото: официальный сайт Фонда развития территорий

Глава СК Бастрыкин взял на контроль расследование дела о стройке ЖК «Столичный»

Пермяки ждут свои квартиры около 14 лет.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением дольщиков ЖК «Столичный» (Декабристов, 97) в Перми. Участники долевого строительства пожаловались на нарушение их прав в информационный центр СК России, сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин должен будет предоставить доклад об установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах, а также о проделанной работе по восстановлению жилищных прав пермяков. Также по завершении расследования следователи обязаны отчитаться перед главой СК России о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Строительство 22-этажного ЖК «Столичный» началось еще в 2010 году компанией ООО «Солдес строй». В 2014 году она была признана банкротом, поэтому в 2020 году достраивать здание взялось ООО «СФ „Основание“». Однако жилые помещения до сих пор не переданы более 140 дольщикам, хотя строительная техника и материалы вывезены с территории дома в январе текущего года. По условиям контракта, стройка должна была завершиться еще до февраля. Пермяки обращались в компетентные органы с просьбами о выплате компенсаций, однако это не принесло результатов.

Губернатор Пермского края встретился с дольщиками дома по Декабристов, 97
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#Недвижимость#Общество#Обманутые дольщики#Пермь#Новостройки#Бастрыкин#Александр Бастрыкин
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