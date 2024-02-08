Александр Бастрыкин заинтересовался судьбой дольщиков пермского ЖК «Столичный»

Строительство 22-этажного ЖК «Столичный» началось еще в 2010 году компанией ООО «Солдес строй». В 2014 году она была признана банкротом, поэтому в 2020 году достраивать здание взялось ООО «СФ „Основание“». Однако жилые помещения до сих пор не переданы более 140 дольщикам, хотя строительная техника и материалы вывезены с территории дома в январе текущего года. По условиям контракта, стройка должна была завершиться еще до февраля. Пермяки обращались в компетентные органы с просьбами о выплате компенсаций, однако это не принесло результатов.