Был водворен в штрафной изолятор. Экс-министру Прикамья Алмазу Закиеву отказали в УДО

Posted 8 февраля, 10:47
Published 8 февраля, 10:47
Modified 8 февраля, 11:22
Updated 8 февраля, 11:22
Соликамский городской суд в отказал экс-министру транспорта Пермского края Алмазу Закиеву в замене неотбытой части наказания в колонии строгого режима на принудительные работы. Это решение он пытался оспорить в Пермском краевом суде, но в середине января 2024 года ему было отказано.
Бывший высокопоставленный чиновник, по информации журналиста Properm.ru, после вступления приговора по уголовному делу в мае 2019 года был этапирован в Соликамск, в ИК-1, расположенной на одной территории с «Белым лебедем» (ИК-2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю).
Из материалов дела известно, что его адвокат Ольга Зубкова в жалобе просила смягчить своему доверителю наказание, поскольку он уже отбыл половину назначенного срока и может получить условно-досрочное освобождение в соответствии со ст. 80 УК РФ. По информации журналиста Properm.ru, материалы своего уголовного дела для подготовки прошения Закиев запрашивал еще в начале прошлого года. Материалы поступили в Соликамский в сентябре 2023 года.
В ходатайстве защита Закиева уточняла, что бывший чиновник имеет поощрения от администрации колонии, освоил рабочую специальность и работает на производстве. В колонии есть швейный, мебельный, сувенирный и швейный цеха.
Администрация колонии в отзыве на ходатайство об УДО указала, что Закиев отбывает наказание с 2019 года, но на путь исправления встал только перед возможностью получить УДО — в 2021 году. До этого он получал взыскания за плохое поведение, одно из них на момент подачи ходатайства погашено не было, это взыскание Закиев сейчас также обжалует. Один раз за ненадлежащее поведение — он воспользовался телефоном уже в 2023 году — Закиев был водворен в штрафной изолятор.
«Исправление — это активный процесс, а не пассивное соблюдение установленных норм, оно должно быть доказано таким поведением, которое позволяло бы применить к осужденному поощрения весь период отбывания наказания в виде лишения свободы. Поведение осужденного не было примерным весь срок отбытия наказания», — говорится в отзыве администрации колонии на ходатайство экс-министра.
Прокуратура поддержала мнение администрации ИК-1 о невозможности замены Алмазу Закиеву содержания в колонии строгого режима на принудительные работы.
Судья Юрий Анфалов пришел к выводу, что поведение в местах лишения свободы у бывшего чиновника не соответствует установленным правилам отбывания лишения свободы. Его посредственная характеристика вкупе с этим свидетельствуют об отсутствии у осужденного стабильно положительного поведения весь срок отбытия наказания, и указывают на то, что у него еще не сформирована социально-положительная направленность личности, устойчивых позитивных итогов воспитательной работы в настоящее время не наблюдается, — говорится в постановлении суда.
Суд указал, что только то, что Закиев отбыл половину срока, назначенного за совершение тяжкого преступления против государственной власти, не является единственным основанием для замены неотбытой части наказания принудительными работами.
29 мая 2019 года чиновника приговорили к 8,5 годам заключения в колонии строгого режима. По версии следствия, с декабря 2015 года по март 2016 года от представителя «Мостострой-12» министр получил в качестве взятки 8,4 млн рублей. Предполагается, что за разницу в стоимости Закиев обещал оказать содействие компании в победе на аукционе на выполнение работ по строительству дорожного обхода Чусового.
Бывший министр транспорта Алмаз Закиев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями). Свою вину экс-чиновник не признал, но обжаловать приговор не смог.
С августа 2001 года Алмаз Закиев возглавлял ГБУ «Управление автомобильных дорог Тюменской области». С 11 ноября 2014 года назначен на должность и. о. министра транспорта Пермского края. 12 февраля 2015 года назначен на пост министра транспорта Пермского края. 27 октября 2016 года отстранен от должности.