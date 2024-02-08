Был водворен в штрафной изолятор. Экс-министру Прикамья Алмазу Закиеву отказали в УДО

Администрация колонии в отзыве на ходатайство об УДО указала, что Закиев отбывает наказание с 2019 года, но на путь исправления встал только перед возможностью получить УДО — в 2021 году. До этого он получал взыскания за плохое поведение, одно из них на момент подачи ходатайства погашено не было, это взыскание Закиев сейчас также обжалует. Один раз за ненадлежащее поведение — он воспользовался телефоном уже в 2023 году — Закиев был водворен в штрафной изолятор.