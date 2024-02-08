Число пострадавших при ЧП на газопроводе в Прикамье увеличилось до восьми человек

Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали шесть человек, двое из них в реанимации. По неофициальной информации СМИ, одну из пострадавших хотели транспортировать вертолетом, однако официальных данных нет. Пожар произошел из-за разгерметизации газопровода в деревне Солодовка, в итоге сгорели жилой и нежилой дом, а также надворные постройки третьего дома.