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Posted 8 февраля, 19:36

Published 8 февраля, 19:36

Modified 8 февраля, 20:06

Updated 8 февраля, 20:06

Число пострадавших при ЧП на газопроводе у Куеды возросло до восьми человек

Число пострадавших при ЧП на газопроводе в Прикамье увеличилось до восьми человек

8 февраля 2024, 19:36
Фото: vk.com/urverkueda

Число пострадавших при ЧП на газопроводе у Куеды возросло до восьми человек

В числе пострадавших также двое детей.

До восьми человек увеличилось число пострадавших поздно вечером, 8 февраля, при ЧП недалеко от Куеды. По информации Территориального центра медицины катастроф, осмотрено восемь человек. Из них пятеро, в том числе двое детей, госпитализированы. Три человека направлены на амбулаторное лечение.

Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причину пожара.

Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали шесть человек, двое из них в реанимации. По неофициальной информации СМИ, одну из пострадавших хотели транспортировать вертолетом, однако официальных данных нет. Пожар произошел из-за разгерметизации газопровода в деревне Солодовка, в итоге сгорели жилой и нежилой дом, а также надворные постройки третьего дома.

После крупного пожара недалеко от Куеды два человека попали в реанимацию
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#Происшествия#Общество#Мчс пермского края#Пермь#Пожар#Мчс#Крупное ЧП в Куеде
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