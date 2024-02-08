Число пострадавших при ЧП на газопроводе в Прикамье увеличилось до восьми человек

Posted 8 февраля, 19:36
Published 8 февраля, 19:36
Modified 8 февраля, 20:06
Updated 8 февраля, 20:06
До восьми человек увеличилось число пострадавших поздно вечером, 8 февраля, при ЧП недалеко от Куеды. По информации Территориального центра медицины катастроф, осмотрено восемь человек. Из них пятеро, в том числе двое детей, госпитализированы. Три человека направлены на амбулаторное лечение.
Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причину пожара.
Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали шесть человек, двое из них в реанимации. По неофициальной информации СМИ, одну из пострадавших хотели транспортировать вертолетом, однако официальных данных нет. Пожар произошел из-за разгерметизации газопровода в деревне Солодовка, в итоге сгорели жилой и нежилой дом, а также надворные постройки третьего дома.