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Posted 8 февраля, 16:51

Published 8 февраля, 16:51

Modified 8 февраля, 16:54

Updated 8 февраля, 16:54

Доходы предприятий Пермского края за год снизились почти на четверть

Доходы предприятий Пермского края за год снизились почти на четверть

8 февраля 2024, 16:51
Фото: Изображение Midjourney
Самые большие убытки — у обрабатывающих предприятий, в сфере строительства и недвижимости.

За одиннадцать месяцев 2023 года организациями Пермского края получен сальдированный финансовый результат в сумме 346 млрд рублей, что на 24,5% ниже уровня аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщает Пермьстат.

В крае 77,2% обследованных организаций завершили период с прибылью в объёме 358,6 млрд рублей, что на 24,6% меньше, чем в январе–ноябре 2022 года. Основная часть этой суммы — прибыль обрабатывающих предприятий (179,3 млрд рублей) и организаций, работающих в сфере добычи полезных ископаемых (110,6 млрд рублей).

Доля убыточных компаний составила 22,8% от общего числа обследованных предприятий. Сумма убытков нерентабельных организаций год к году уменьшилась на 27,3% и составила 12,6 млрд рублей. Самые большие убытки — у обрабатывающих предприятий (6,4 млрд рублей), а также у организаций, которые занимаются операциями с недвижимостью (1 млрд рублей), и строительных компаний (943 млн рублей).

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#Экономика#Статистика#Экономика пк#Экономика края
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