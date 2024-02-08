Доходы предприятий Пермского края за год снизились почти на четверть

Доля убыточных компаний составила 22,8% от общего числа обследованных предприятий. Сумма убытков нерентабельных организаций год к году уменьшилась на 27,3% и составила 12,6 млрд рублей. Самые большие убытки — у обрабатывающих предприятий (6,4 млрд рублей), а также у организаций, которые занимаются операциями с недвижимостью (1 млрд рублей), и строительных компаний (943 млн рублей).