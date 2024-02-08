Доходы предприятий Пермского края за год снизились почти на четверть

Posted 8 февраля, 16:51
Published 8 февраля, 16:51
Modified 8 февраля, 16:54
Updated 8 февраля, 16:54
За одиннадцать месяцев 2023 года организациями Пермского края получен сальдированный финансовый результат в сумме 346 млрд рублей, что на 24,5% ниже уровня аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщает Пермьстат.
В крае 77,2% обследованных организаций завершили период с прибылью в объёме 358,6 млрд рублей, что на 24,6% меньше, чем в январе–ноябре 2022 года. Основная часть этой суммы — прибыль обрабатывающих предприятий (179,3 млрд рублей) и организаций, работающих в сфере добычи полезных ископаемых (110,6 млрд рублей).
Доля убыточных компаний составила 22,8% от общего числа обследованных предприятий. Сумма убытков нерентабельных организаций год к году уменьшилась на 27,3% и составила 12,6 млрд рублей. Самые большие убытки — у обрабатывающих предприятий (6,4 млрд рублей), а также у организаций, которые занимаются операциями с недвижимостью (1 млрд рублей), и строительных компаний (943 млн рублей).