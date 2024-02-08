Экономист предупредила о рисках банковских инвесткопилок

Posted 8 февраля, 15:50
Published 8 февраля, 15:50
Modified 8 февраля, 15:51
Updated 8 февраля, 15:51
На такие счета можно переводить округления от повседневных трат, а также получать кэшбек, проценты на остаток и другие незначительные поступления. Можно пополнить копилку самостоятельно или настроить автоматические перечисления, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако, перед тем как выбрать этот инструмент, нужно учесть несколько важных моментов. Об этом предупредила экономист Наталья Проданова.
«Стоит понимать, что инвесткопилка — это не обычный банковский вклад или накопительный счет. В отличие от них, здесь нет гарантированного процента доходности. Это своего рода специализированный брокерский счет, деньги на котором не подпадают под страхование Агентства по страхованию вкладов. В случае банкротства банка, ваши вложения не будут возвращены», — пояснила эксперт.
Кроме того, никто не может гарантировать доходность — она будет зависеть от рыночной цены пая.