Экономист предупредила о рисках банковских инвесткопилок

«Стоит понимать, что инвесткопилка — это не обычный банковский вклад или накопительный счет. В отличие от них, здесь нет гарантированного процента доходности. Это своего рода специализированный брокерский счет, деньги на котором не подпадают под страхование Агентства по страхованию вкладов. В случае банкротства банка, ваши вложения не будут возвращены», — пояснила эксперт.