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Posted 8 февраля, 15:50

Published 8 февраля, 15:50

Modified 8 февраля, 15:51

Updated 8 февраля, 15:51

Экономист предупредила о рисках банковских инвесткопилок

8 февраля 2024, 15:50
Последнее время банки предлагают клиентам новый продукт — инвесткопилки. Они позволяют не только постепенно накапливать деньги, но и инвестировать, даже если вы не разбираетесь в фондовом рынке.

На такие счета можно переводить округления от повседневных трат, а также получать кэшбек, проценты на остаток и другие незначительные поступления. Можно пополнить копилку самостоятельно или настроить автоматические перечисления, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако, перед тем как выбрать этот инструмент, нужно учесть несколько важных моментов. Об этом предупредила экономист Наталья Проданова.

«Стоит понимать, что инвесткопилка — это не обычный банковский вклад или накопительный счет. В отличие от них, здесь нет гарантированного процента доходности. Это своего рода специализированный брокерский счет, деньги на котором не подпадают под страхование Агентства по страхованию вкладов. В случае банкротства банка, ваши вложения не будут возвращены», — пояснила эксперт.

Кроме того, никто не может гарантировать доходность — она будет зависеть от рыночной цены пая.

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