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Posted 8 февраля, 06:08

Published 8 февраля, 06:08

Modified 8 февраля, 06:10

Updated 8 февраля, 06:10

Евгений Фёдоров просит увеличить сумму штрафа для иностранных агентов

8 февраля 2024, 06:08
Представитель Госдумы Евгений Фёдоров предложил увеличить в десять раз штраф для иностранных агентов, которые не выполняют административное наказание за отсутствие маркировки. Копию письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева можно найти у RT.

В своем обращении законодатель отметил, что с 2022 по 2023 год было наложено около 1 млрд рублей административных штрафов на лиц, которые являются иностранными агентами и не имеют соответствующей маркировки, пишет rtvi.com.

Он подчеркнул, что многие физические лица, имеющие статус иностранного агента, сейчас находятся за границей и занимаются информационной деятельностью, игнорируя требования национального законодательства и уклоняясь от уплаты штрафов.

В соответствии с КоАП России штраф за отсутствие маркировки иностранного агента составляет: для физических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Согласно статье 20.25 вышеупомянутого Кодекса, если не выполняется административное наказание или штраф не уплачивается вовремя, сумма наложенного штрафа увеличивается в два раза, отметил Фёдоров.

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