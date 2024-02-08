Евгений Фёдоров просит увеличить сумму штрафа для иностранных агентов

Представитель Госдумы Евгений Фёдоров предложил увеличить в десять раз штраф для иностранных агентов, которые не выполняют административное наказание за отсутствие маркировки. Копию письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева можно найти у RT.