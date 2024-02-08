Евгений Фёдоров просит увеличить сумму штрафа для иностранных агентов

Posted 8 февраля, 06:08
Published 8 февраля, 06:08
Modified 8 февраля, 06:10
Updated 8 февраля, 06:10
В своем обращении законодатель отметил, что с 2022 по 2023 год было наложено около 1 млрд рублей административных штрафов на лиц, которые являются иностранными агентами и не имеют соответствующей маркировки, пишет rtvi.com.
Он подчеркнул, что многие физические лица, имеющие статус иностранного агента, сейчас находятся за границей и занимаются информационной деятельностью, игнорируя требования национального законодательства и уклоняясь от уплаты штрафов.
В соответствии с КоАП России штраф за отсутствие маркировки иностранного агента составляет: для физических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Согласно статье 20.25 вышеупомянутого Кодекса, если не выполняется административное наказание или штраф не уплачивается вовремя, сумма наложенного штрафа увеличивается в два раза, отметил Фёдоров.