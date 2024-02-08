Голикова сообщила о серьезных проработках, включающих изменения в ЕГЭ

Posted 8 февраля, 17:28
Published 8 февраля, 17:28
Modified 8 февраля, 17:29
Updated 8 февраля, 17:29
Она отметила, что в данный момент обсуждается различные подходы к этому вопросу с экспертами, пишет 360tv.ru.
Руководитель Рособрнадзора, Анзор Музаев, предварительно заявил, что в 2024 году ЕГЭ будет проводиться без значительных изменений. Все поправки, как обычно, будут опубликованы до начала нового учебного года, чтобы выпускники имели полное представление о «правилах игры».
Министерство науки и образования уже в конце сентября 2023 года установило минимальные баллы ЕГЭ, которые необходимы для поступления в высшие учебные заведения.