Голикова сообщила о серьезных проработках, включающих изменения в ЕГЭ

Руководитель Рособрнадзора, Анзор Музаев, предварительно заявил, что в 2024 году ЕГЭ будет проводиться без значительных изменений. Все поправки, как обычно, будут опубликованы до начала нового учебного года, чтобы выпускники имели полное представление о «правилах игры».