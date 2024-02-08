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Posted 8 февраля, 17:28

Published 8 февраля, 17:28

Modified 8 февраля, 17:29

Updated 8 февраля, 17:29

Голикова сообщила о серьезных проработках, включающих изменения в ЕГЭ

8 февраля 2024, 17:28
В правительстве активно ведутся серьезные исследования, которые направлены на изменение системы сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщила Татьяна Голикова, занимающая должность вице-премьера.

Она отметила, что в данный момент обсуждается различные подходы к этому вопросу с экспертами, пишет 360tv.ru.

Руководитель Рособрнадзора, Анзор Музаев, предварительно заявил, что в 2024 году ЕГЭ будет проводиться без значительных изменений. Все поправки, как обычно, будут опубликованы до начала нового учебного года, чтобы выпускники имели полное представление о «правилах игры».

Министерство науки и образования уже в конце сентября 2023 года установило минимальные баллы ЕГЭ, которые необходимы для поступления в высшие учебные заведения.

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