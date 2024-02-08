Из каких стран и в какие регионы в РФ едут трудовые мигранты?

Длительное время мигранты ехали в РФ преимущественно из Средней Азии. Лидировали Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Молдавия. Однако с прошлого года поток из Средней Азии значительно сократился. Также меньше стало выходцев из Армении, Азербайджана, Молдавии. Специалисты связывают это с ослаблением курса рубля, в том числе относительно валют этих стран. Многие мигранты сейчас переориентируются на Турцию и даже Казахстан.