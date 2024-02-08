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Posted 8 февраля, 12:39

Published 8 февраля, 12:39

Modified 8 февраля, 13:11

Updated 8 февраля, 13:11

Из каких стран и в какие регионы в РФ едут трудовые мигранты?

Из каких стран и в какие регионы в РФ едут трудовые мигранты?

8 февраля 2024, 12:39
Фото: Изображение Midjourney
Трудовых мигрантов в нашей стране несколько миллионов. В последнее время наиболее привлекательными для них стали Москва и Петербург.

Согласно статистике Министерства внутренних дел, примерно 40% мигрантов трудится в Москве и Московской области. 12 — 14% сосредоточены в Санкт-Петербурге и Ленобласти. В основном они оседают в столицах, где больше зарплаты и больше возможностей для трудоустройства, пишет newia.ru.

Отмечается, что сейчас мигранты стараются приезжать с семьями, чтобы получить гражданство и права, положенные россиянам.

В остальных регионах нашей страны мигранты тоже есть, но не в таких количествах. Самыми привлекательными, кроме Москвы и Петербурга, остаются Кубань, Ростов-на Дону, Приморье, Татарстан и ещё ряд регионов.

Длительное время мигранты ехали в РФ преимущественно из Средней Азии. Лидировали Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Молдавия. Однако с прошлого года поток из Средней Азии значительно сократился. Также меньше стало выходцев из Армении, Азербайджана, Молдавии. Специалисты связывают это с ослаблением курса рубля, в том числе относительно валют этих стран. Многие мигранты сейчас переориентируются на Турцию и даже Казахстан.

По мнению экспертов, в ближайшее время в Россию будут ехать трудовые мигранты из Индии и Африки. При этом сократится количество приезжих из Китая и Вьетнама. Это связано с уровнем жизни в исходных государствах.

В 2023 году кабмин установил допустимую долю иностранцев в российских компаниях. Так, в сфере пассажирского транспорта их не должно быть более 24%. Максимальные лимиты установлены для строительной сферы и обслуживания территорий и зданий.

Сообщается, что 80% трудовых мигрантов — это неквалифицированная или имеющая низкую квалификацию рабочая сила.

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