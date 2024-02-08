Казанские мошенники, обокравшие мать погибшего бойца из Прикамья, остались на свободе

Posted 8 февраля, 02:00
Published 8 февраля, 02:00
Modified 8 февраля, 02:00
Updated 8 февраля, 02:00
В Приволжском суде суд Казани вынесен первый приговор по делу о краже 12,7 млн рублей у жительницы Гремячинска Валентины Нечаевой и ее дочери. Заключившие досудебное соглашение со следствием и раскрывшие детали преступления Рамиль Идрисов и Нозим Хоралиев получили условные сроки наказания, стало известно журналисту Properm.ru. Суд также постановил, что все одиннадцать потерпевших могут взыскать похищенные средства в гражданском судопроизводстве. На момент вынесения приговора Хоралиев пропорционально возместил пострадавшим только 300 тыс. рублей от суммы украденного, Хоралиев — 20 тыс. рублей. Семья Нечаевых получила от Хоралиева и Идрисова несколько десятков тысяч.
Хоралиеву суд назначил 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, Идрисову — 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4,5 года. Гособвинение просило назначить им реальные сроки наказания, соответственно, 6,5 и 7 лет в колонии общего режима, рассказали журналисту Properm.ru в пресс-службе суда. Условные приговоры могут быть обжалованы прокуратурой.
По словам Валентины Нечаевой, она «впервые слышит о вынесенном приговоре». Женщина удивлена тем, что ее только однажды по телефону суд известил о назначении уголовного дела к рассмотрению. После чего никаких звонков или повесток для участия в процессе она не получала, ни по почте, ни в сообщениях или по телефону. О том, что для возвращения похищенных денег ей нужно будет самостоятельно обращаться в суд, женщина узнала из разговора с журналистом Properm.ru. Кроме того, никто не извещал Нечаевых о том, в каких судах рассматриваются уголовные дела других шести участников преступной группы. Известно, что материалы поступили на рассмотрение в разные суды Казани.
Кроме семьи Нечаевых, лишившихся государственных выплат, назначенных после гибели в марте 2023 года на Донбассе сына Артема, преступники со своими подельниками обокрали еще десять человек в разных регионах России, но максимальную сумму они получили от Нечаевых.
Из данных суда известно, что из всего объема средств Идрисов и Хоралиев обналичили и перевели онлайн-кураторам (следствием они пока не найдены) около 2 млн рублей. Всего подсудимым следствие вменило 12 эпизодов мошенничества на общую сумму более 15,6 млн рублей.
24-летний Нозим Хоралиев в подростковом возрасте уже был судим и отбыл наказание по уголовному делу, связанному с наркотиками. Из колонии он освободился в 2019 году. Рамиль Идрисов ранее не был судим, но он в иерархии группы, судя по материалам дела, был выше и считался куратором. Он вступил в группу интернет-мошенников через предложение в даркнете, получал за каждый факт обнала от 4 до 10%. Оба осужденных по официальным местам проживания и работы характеризуются положительно, оба воспитывают детей.
Назимов и Хоралиев, а также их подельники Динар Хасматулин, Тимур Мухситдинов, Шамси Мамедов, а также Андрей Бузыцкий и Василий Бондарь реализовали стандартные схемы телефонного мошенничества. Их потерпевшими были пенсионеры, которым как в случае с Нечаевыми, которых мошенники пугали взятыми на их имя кредитами или оплаченной в интернете от их имени дорогостоящей бытовой техникой. Среди эпизодов есть случаи, когда подельники в телефонных разговорах с жертвами представлялись «следователями из Москвы». Группа действовала в разных регионах России в 2021–2022 годах, до задержания преступников. При обыске сотрудники полиции обнаружили и изъяли 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт. Сейчас следствие продолжает вести розыск организаторов преступления.
В июле 2022 года жителям Казани Динару Хасматулину, Тимуру Мухситдинову, Нозиму Хоралиеву и Шамси Мамедову было предъявлено обвинение в хищении у Нечаевой и ряда других пострадавших денег с банковских счетов. Они были задержаны на съемной квартире в Казани и этапированы в Пермь. Позднее следствие задержало в разных регионах и других участников дела. Трое из подельников были задержаны в Хабаровске.
Уголовное дело в отношении Идрисова и Хоралиева, заключивших с прокуратурой досудебное соглашение, было передано в суд в ноябре прошлого года. Остальные шесть дел были направлены в суды в Казани и Хабаровска в декабре 2023 года, они еще не рассмотрены.
В мае 2022 года стало известно, что мошенники похитили у Валентины Нечаевой и ее дочери 12,7 млн рублей. Большую часть денег женщина получила в качестве государственных выплат после гибели сына Артема в зоне СВО. Еще 1,5 млн рублей мошенники принудили взять в кредит, в том числе в Сбербанке. На момент передачи уголовного дела в суд Нечаева погасила все взятые по требованию мошенников кредиты.