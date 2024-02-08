Контейнеровозу Moskva отказали в бункеровке в порту Китая

Posted 8 февраля, 17:31
Published 8 февраля, 17:31
Modified 8 февраля, 17:33
Updated 8 февраля, 17:33
Северилов уверяет, что проблема сейчас решается и все обстоятельства выясняются, пишет 360tv.ru.
По словам Северилова, они пытаются организовать спасательную операцию для проведения бункеровки. Однако ни одна из крупных китайских компаний не хочет осуществлять это, так как они не являются российскими бенефициарами.
Предположительно, это единичный случай, связанный с наступающим китайским Новым годом.
Контейнеровоз Moskva был построен в 2023 году. Его размеры составляют 172 метра длиной, 32,2 метра шириной и дедвейт около 31,4 тысячи тонн. На борту судна находится 19 человек.