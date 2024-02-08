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Posted 8 февраля, 17:31

Published 8 февраля, 17:31

Modified 8 февраля, 17:33

Updated 8 февраля, 17:33

Контейнеровозу Moskva отказали в бункеровке в порту Китая

8 февраля 2024, 17:31
Бункеровка контейнеровоза Moskva была отказана в Китае. Информацию об этом поделился Андрей Северилов, председатель совета директоров компании Fesco, на международном форуме «Россия 2030 и новый мировой экономический порядок».

Северилов уверяет, что проблема сейчас решается и все обстоятельства выясняются, пишет 360tv.ru.

По словам Северилова, они пытаются организовать спасательную операцию для проведения бункеровки. Однако ни одна из крупных китайских компаний не хочет осуществлять это, так как они не являются российскими бенефициарами.

Предположительно, это единичный случай, связанный с наступающим китайским Новым годом.

Контейнеровоз Moskva был построен в 2023 году. Его размеры составляют 172 метра длиной, 32,2 метра шириной и дедвейт около 31,4 тысячи тонн. На борту судна находится 19 человек.

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