Краснокамец напал на прохожего ради телефона, а затем попался с наркотиками в кармане

Молодой человек сообщил в полицию о нападении. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника на ул. Пушкина и доставили в территориальный отдел внутренних дел. При проведении личного досмотра похищенный сотовый телефон оперативники не нашли, так как краснокамец успел его продать незнакомцу на улице, а вырученные деньги потратить. Зато полицейские обнаружили в кармане куртки фигуранта два бумажных пакета с наркотиком N-метилэфедроном общей массой 0,265 граммов. Молодой человек пояснил, что хранил наркотик для собственного потребления.