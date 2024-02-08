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Posted 8 февраля, 05:48

Published 8 февраля, 05:48

Modified 8 февраля, 05:53

Updated 8 февраля, 05:53

Краснокамец напал на прохожего ради телефона, а затем попался с наркотиками в кармане

8 февраля 2024, 05:48
Телефон грабитель тут же продал прохожему.

Вынесен приговор 28-летнему краснокамцу, которого признали виновным в грабеже и хранении наркотиков. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В сентябре прошлого года в ночное время молодой человек прогуливался по ул. Энтузиастов. У магазина он попросил у незнакомца сотовый телефон. Тот не отказал и передал свой гаджет. Завладев чужим мобильником, фигурант направился в сторону леса. Владелец последовал за ним, требуя вернуть телефон. Однако вместо этого получил удар кулаком по лицу, отчего потерял равновесие и упал на землю, а злоумышленник скрылся.

Молодой человек сообщил в полицию о нападении. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника на ул. Пушкина и доставили в территориальный отдел внутренних дел. При проведении личного досмотра похищенный сотовый телефон оперативники не нашли, так как краснокамец успел его продать незнакомцу на улице, а вырученные деньги потратить. Зато полицейские обнаружили в кармане куртки фигуранта два бумажных пакета с наркотиком N-метилэфедроном общей массой 0,265 граммов. Молодой человек пояснил, что хранил наркотик для собственного потребления.

Установлено, что краснокамец ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в настоящее время постоянного места жительства и работы не имеет.

На время предварительного расследования в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором Краснокамского городского суда 28-летний молодой человек признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 161 «Грабеж» и ч. 1 ст. 228 «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года один месяц условно. Также он обязан возместить причиненный материальный ущерб в размере 15 тыс. рублей.

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#Общество#Суд#Криминал#Наркотики#Уголовное дело#Полиция
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