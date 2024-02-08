Мэр Перми Эдуард Соснин посетил Дзержинский район города с рабочим выездом

«Жители обратились с просьбой обустроить здесь торговые прилавки для продажи гражданами собственно выращенной и изготовленной продукции. Идею приветствую. Бизнесу тоже нужно развитие, но важное замечание — в рамках трендов развития города и в соответствии с правилами благоустройства», — отметил глава города.