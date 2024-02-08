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Posted 8 февраля, 11:24

Published 8 февраля, 11:24

Modified 8 февраля, 11:26

Updated 8 февраля, 11:26

Мэр Перми Эдуард Соснин посетил Дзержинский район города с рабочим выездом

Мэр Перми Эдуард Соснин посетил Дзержинский район города с рабочим выездом

8 февраля 2024, 11:24
Фото: пресс-служба мэрии Перми
Рассказываем, что интересовало главу города.

Глава Перми Эдуард Соснин посетил Дзержинский район Перми. Первой точкой в этом районе стала площадка по улице Мильчакова, которая была заставлена НТО. Сейчас на месте павильонов уже нет.

«Жители обратились с просьбой обустроить здесь торговые прилавки для продажи гражданами собственно выращенной и изготовленной продукции. Идею приветствую. Бизнесу тоже нужно развитие, но важное замечание — в рамках трендов развития города и в соответствии с правилами благоустройства», — отметил глава города.

Затем мэр отправился на улицу 3-я Ключевая, 11. Там также была проблема с НТО — рядом с детским садом «Талантика» размещен торговый объект. Заведующая детссадом Ирина Панкова пояснила, что родители обеспокоены нахождением данного объекта рядом с детсадом.

Во время рабочей поездки удалось обсудить развитие экстрим-парка, а также комплекса «Ниндзяфит». Экстрим-парк пользуется популярностью среди пермяков, работает сектор воркаута, функционируют уличные тренажеры. В прошлом году построено многофункциональное здание для занятий спортом. В планах сейчас есть реновация экстрим-парке.

Фото: пресс-служба мэрии Перми

«Мы предлагаем упорядочить доступ в экстрим-парк, чтобы обеспечить безопасность. Также хотелось бы сделать его круглогодичным. Сейчас обсуждается такая возможность», — заявил директор городского спортивно-культурного комплекса, депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов.

Вдобавок, глава Перми встретился с местными жителями, он отвечал на вопросы, которые волновали жителей Дзержинского района. Была проведена проверка по прошлым поручениям — лестницу возле остановки «Микрорайон Железнодорожный» отремонтировали, сам павильон заменили, мусор на улице Красина убрали.

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