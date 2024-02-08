Мэр Перми Эдуард Соснин посетил Дзержинский район города с рабочим выездом

Posted 8 февраля, 11:24
Published 8 февраля, 11:24
Modified 8 февраля, 11:26
Updated 8 февраля, 11:26
Глава Перми Эдуард Соснин посетил Дзержинский район Перми. Первой точкой в этом районе стала площадка по улице Мильчакова, которая была заставлена НТО. Сейчас на месте павильонов уже нет.
«Жители обратились с просьбой обустроить здесь торговые прилавки для продажи гражданами собственно выращенной и изготовленной продукции. Идею приветствую. Бизнесу тоже нужно развитие, но важное замечание — в рамках трендов развития города и в соответствии с правилами благоустройства», — отметил глава города.
Затем мэр отправился на улицу 3-я Ключевая, 11. Там также была проблема с НТО — рядом с детским садом «Талантика» размещен торговый объект. Заведующая детссадом Ирина Панкова пояснила, что родители обеспокоены нахождением данного объекта рядом с детсадом.
Во время рабочей поездки удалось обсудить развитие экстрим-парка, а также комплекса «Ниндзяфит». Экстрим-парк пользуется популярностью среди пермяков, работает сектор воркаута, функционируют уличные тренажеры. В прошлом году построено многофункциональное здание для занятий спортом. В планах сейчас есть реновация экстрим-парке.
«Мы предлагаем упорядочить доступ в экстрим-парк, чтобы обеспечить безопасность. Также хотелось бы сделать его круглогодичным. Сейчас обсуждается такая возможность», — заявил директор городского спортивно-культурного комплекса, депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов.
Вдобавок, глава Перми встретился с местными жителями, он отвечал на вопросы, которые волновали жителей Дзержинского района. Была проведена проверка по прошлым поручениям — лестницу возле остановки «Микрорайон Железнодорожный» отремонтировали, сам павильон заменили, мусор на улице Красина убрали.