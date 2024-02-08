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Posted 8 февраля, 16:16

Published 8 февраля, 16:16

Modified 8 февраля, 16:18

Updated 8 февраля, 16:18

«Молот» уступил в заключительном матче выездной серии в Красноярске

«Молот» уступил в заключительном матче выездной серии в Красноярске

8 февраля 2024, 16:16
Фото: ХК Соколо
До завершения регулярки ВХЛ «молотобойцам» нужно провести четыре матча на домашнем льду.

ХК «Молот» в заключительном выездном матче регулярного чемпионата ВХЛ этого сезона уступил в Красноярске «Соколу» со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

Единственную шайбу у «молотобойцев» на 38-й минуте забросил Константин Пархоменко.

Хозяева вырвали победу за 35 секунд до финальной сирены.

Теперь пермяков ждёт заключительная в регулярном чемпионате домашняя серия из четырёх матчей. «Молот» принимает «Зауралье», «Горняк», «Челмет» и «Южный Урал».

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#Спорт#Хоккей#Молот#Вхл
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