«Молот» уступил в заключительном матче выездной серии в Красноярске

Posted 8 февраля, 16:16
Published 8 февраля, 16:16
Modified 8 февраля, 16:18
Updated 8 февраля, 16:18
ХК «Молот» в заключительном выездном матче регулярного чемпионата ВХЛ этого сезона уступил в Красноярске «Соколу» со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.
Единственную шайбу у «молотобойцев» на 38-й минуте забросил Константин Пархоменко.
Хозяева вырвали победу за 35 секунд до финальной сирены.
Теперь пермяков ждёт заключительная в регулярном чемпионате домашняя серия из четырёх матчей. «Молот» принимает «Зауралье», «Горняк», «Челмет» и «Южный Урал».