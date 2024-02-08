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Posted 8 февраля, 12:26

Published 8 февраля, 12:26

Modified 8 февраля, 12:28

Updated 8 февраля, 12:28

На федеральных трассах на территории Прикамья вводится ограничение движения

На федеральных трассах на территории Прикамья вводится ограничение движения

8 февраля 2024, 12:26
Фото: Telegram-канал «Пермь №1»
Причина — обильный снегопад

Вводится временное ограничение движения для грузового транспорта на федеральных трассах на территории Прикамья. Причина ограничения — обильный снегопад, сообщают в краевой ГИБДД.

В частности, вводится ограничение движения грузового транспорта на автодороге

  • М-7 «Волга», участок 339 км — 506 км
  • Пермь — Екатеринбург, участок 009 км — 160 км

Ограничения движения введено сегодня с 16:30 (время местное) до наступления благоприятных погодных условий.

Госавтоинспекция также обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима.

Дороги в Пермском крае парализовало сегодня днем, 8 февраля. Всему виной приход циклона «Ольга», который принес с собой сильные снегопады.

Читатели Properm.ru рассказали, что стоит вся дорога от Перми до Очера, а трасса от Воткинска до Чайковского забита фурами. Помимо этого, полностью обездвижена трасса Пермь — Екатеринбург возле Кунгура, сообщает Telegram-канал «Пермь №1». Автомобили здесь движутся очень медленно, пишет Telegram-канал «ЧП И ДТП ПЕРМЬ».

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#Экономика#Пермские дороги#Погода#Ограничение движения#Гибдд#Транспорт
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