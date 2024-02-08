На федеральных трассах на территории Прикамья вводится ограничение движения

Posted 8 февраля, 12:26
Published 8 февраля, 12:26
Modified 8 февраля, 12:28
Updated 8 февраля, 12:28
Вводится временное ограничение движения для грузового транспорта на федеральных трассах на территории Прикамья. Причина ограничения — обильный снегопад, сообщают в краевой ГИБДД.
В частности, вводится ограничение движения грузового транспорта на автодороге
Ограничения движения введено сегодня с 16:30 (время местное) до наступления благоприятных погодных условий.
Госавтоинспекция также обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима.
Дороги в Пермском крае парализовало сегодня днем, 8 февраля. Всему виной приход циклона «Ольга», который принес с собой сильные снегопады.
Читатели Properm.ru рассказали, что стоит вся дорога от Перми до Очера, а трасса от Воткинска до Чайковского забита фурами. Помимо этого, полностью обездвижена трасса Пермь — Екатеринбург возле Кунгура, сообщает Telegram-канал «Пермь №1». Автомобили здесь движутся очень медленно, пишет Telegram-канал «ЧП И ДТП ПЕРМЬ».