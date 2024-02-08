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Posted 8 февраля, 04:52

Published 8 февраля, 04:52

Modified 8 февраля, 04:54

Updated 8 февраля, 04:54

На голову пермячки в микрорайоне Крохалева упала снежная глыба

На голову пермячки в микрорайоне Крохалева упала снежная глыба

8 февраля 2024, 04:52
Фото: ВКонтакте/Плохие новости Пермь
Женщина чудом осталась невредимой.

Снежная глыба рухнула на идущую про тротуару пермячку в микрорайоне Крохалева. Об этом пострадавшая сообщила в паблике «Плохие новости Пермь»

По словам пермячки, инцидент произошёл 6 февраля у дома по улице Лодыгина, 52а.

«Я понимаю, что до дорог уже дела никому нет, но крыши…», — возмущается пострадавшая.

Также женщина поблагодарила мужчину, который подошёл к ней после обрушения снега и побеспокоился о её здоровье.

В администрации Перми уже прокомментировали инцидент «АиФ Пермь». В мэрии сообщили изданию, что специалисты администрации Свердловского района связались с управляющей компанией «Наш район».

«Выяснилось, что крыши и кровли по указанному адресу почищены. Возможно, снег сошел с козырька одного из балконов. Информация взята в работу», — сообщили власти города.

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#Происшествия#Коммунальный рай#Пермь
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