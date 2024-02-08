На голову пермячки в микрорайоне Крохалева упала снежная глыба

Posted 8 февраля, 04:52
Published 8 февраля, 04:52
Modified 8 февраля, 04:54
Updated 8 февраля, 04:54
Снежная глыба рухнула на идущую про тротуару пермячку в микрорайоне Крохалева. Об этом пострадавшая сообщила в паблике «Плохие новости Пермь»
По словам пермячки, инцидент произошёл 6 февраля у дома по улице Лодыгина, 52а.
«Я понимаю, что до дорог уже дела никому нет, но крыши…», — возмущается пострадавшая.
Также женщина поблагодарила мужчину, который подошёл к ней после обрушения снега и побеспокоился о её здоровье.
В администрации Перми уже прокомментировали инцидент «АиФ Пермь». В мэрии сообщили изданию, что специалисты администрации Свердловского района связались с управляющей компанией «Наш район».
«Выяснилось, что крыши и кровли по указанному адресу почищены. Возможно, снег сошел с козырька одного из балконов. Информация взята в работу», — сообщили власти города.