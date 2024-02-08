На СВО был убит 28-летний военный из Пермского края с позывным «Малой»

Posted 8 февраля, 03:04
Published 8 февраля, 03:04
Modified 8 февраля, 03:06
Updated 8 февраля, 03:06
На специальной военной операции был убит 28-летний военный из Пермского края. Максим Костарев, родившийся в селе Большая Коча, был убит 30 декабря 2023 года, сообщает глава Кочевского округа Александр Юркин. Дата прощания с военным пока неизвестна.
В социальных сетях можно найти сообщения от родственников бойца. 8 января в одной из групп, посвященной поиску пропавших на СВО, был опубликован пост с просьбой помочь найти сына. Последний раз Костарев связывался с родными 17 декабря 2023 года, на начало января он считался без вести пропавшим. Позывной военного — «Малой».