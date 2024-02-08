На время забега «Лыжня России» в Перми закроют движение транспорта. Когда и где?

С 8:00 до 16:00 прекратят движение всех видов транспорта по улице Спортивной на участке от Пановой до территории спортивной базы «Пермские медведи» (Спортивная, 22). Участок четной стороны ул. Пановой от Лядовской до Городецкой, а также по ул. Лядовской от Бобруйской до АЗС «ЛУКОЙЛ» перекроют для стоянки и остановки всего транспорта. Ограничения начнут действовать еще накануне соревнований — с 22:00 9 февраля и продлятся до 16:00 10 февраля.