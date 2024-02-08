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Posted 8 февраля, 05:29

Published 8 февраля, 05:29

Modified 8 февраля, 05:31

Updated 8 февраля, 05:31

В Перми на время проведения «Лыжни России» ограничат движение транспорта

На время забега «Лыжня России» в Перми закроют движение транспорта. Когда и где?

8 февраля 2024, 05:29
Фото: properm.ru

В Перми на время проведения «Лыжни России» ограничат движение транспорта

С вечера пятницы на участке также будет запрещена стоянка и парковка транспорта.

В Перми на время проведения «Лыжни России» изменят схему движения транспорта, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Забег состоится в субботу, 10 февраля.

С 8:00 до 16:00 прекратят движение всех видов транспорта по улице Спортивной на участке от Пановой до территории спортивной базы «Пермские медведи» (Спортивная, 22). Участок четной стороны ул. Пановой от Лядовской до Городецкой, а также по ул. Лядовской от Бобруйской до АЗС «ЛУКОЙЛ» перекроют для стоянки и остановки всего транспорта. Ограничения начнут действовать еще накануне соревнований — с 22:00 9 февраля и продлятся до 16:00 10 февраля.

Фото: пресс-служба Минспорта Прикамья

Для участников «Лыжни России» в день соревнований будет организовано отправление автобусов по маршруту «площадь Восстания — „Пермские медведи“ — площадь Восстания». Первый рейс отправится в 9:00, последний — в 16:00 с базы «Пермские медведи». Планируется, что интервалы между рейсами составят 15 минут.

«Лыжня России» пройдет во всех муниципалитетах Прикамья. В Перми центральной площадкой выбраны «Пермские медведи». Торжественное открытие соревнований состоится в 11:15, а в 11:30 стартует первый забег. Всем участникам забега, прошедшим регистрацию и преодолевшим дистанцию, выдадут шапочку.

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#Спорт#Общество#Пермь#Пермские дороги#Лыжня россии
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