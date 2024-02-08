Начальник полиции Пермского края может покинуть должность

Posted 8 февраля, 08:01
Published 8 февраля, 08:01
Modified 8 февраля, 08:03
Updated 8 февраля, 08:03
Генерал-лейтенант полиции, начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов может покинуть должность. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. По неофициальным данным, кадровые изменения в краевой полиции произойдут после выборов президента России в марте.
Александр Щеглов руководит краевой полицией с конца ноября 2020 года. По данным СМИ, на его место придет начальник УМВД по Забайкальскому краю Вячеслав Еговцев. Последний был переведен в Забайкалье с должности заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Пермскому краю.