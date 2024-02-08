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Posted 8 февраля, 08:01

Published 8 февраля, 08:01

Modified 8 февраля, 08:03

Updated 8 февраля, 08:03

В Прикамье могут назначить нового начальника краевой полиции

Начальник полиции Пермского края может покинуть должность

8 февраля 2024, 08:01
Фото: properm.ru; пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В Прикамье могут назначить нового начальника краевой полиции

Официальной информации о кадровых перестановках пока нет.

Генерал-лейтенант полиции, начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов может покинуть должность. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. По неофициальным данным, кадровые изменения в краевой полиции произойдут после выборов президента России в марте.

Александр Щеглов руководит краевой полицией с конца ноября 2020 года. По данным СМИ, на его место придет начальник УМВД по Забайкальскому краю Вячеслав Еговцев. Последний был переведен в Забайкалье с должности заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Стало известно имя нового замруководителя администрации Дзержинского района Перми
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#Общество#Кадровые перестановки#Мвд#Пермь#Полиция
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