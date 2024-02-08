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Posted 8 февраля, 10:35

Published 8 февраля, 10:35

Modified 8 февраля, 10:37

Updated 8 февраля, 10:37

Циклон «Ольга» парализовал трассы под Кунгуром и Очером

«Ольга» парализовала трассы под Кунгуром и Очером. Фото и видео

8 февраля 2024, 10:35
Фото: Telegram-канал «Пермь №1»

Циклон «Ольга» парализовал трассы под Кунгуром и Очером

Некоторые участки дорог почти полностью обездвижены из-за непогоды.

Дороги в Пермском крае парализовало сегодня днем, 8 февраля. Всему виной приход циклона «Ольга», который принес с собой сильные снегопады.

Фото: Telegram-канал «Пермь №1»

Читатели Properm.ru рассказали, что стоит вся дорога от Перми до Очера, а трасса от Воткинска до Чайковского забита фурами. Помимо этого, полностью обездвижена трасса Пермь — Екатеринбург возле Кунгура, сообщает Telegram-канал «Пермь №1». Автомобили здесь движутся очень медленно, пишет Telegram-канал «ЧП И ДТП ПЕРМЬ».

Видео: properm.ru
Фото: Telegram-канал «Пермь №1»

Также произошло ДТП на трассе Кукуштан — Оса.

Циклон «Ольга» на этой неделе пришел в центральную часть России со Скандинавии. Одной из его главных особенностей являются сильные снегопады.

Стало известно, дойдет ли мощный циклон «Ольга» до Пермского края
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