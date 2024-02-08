«Ольга» парализовала трассы под Кунгуром и Очером. Фото и видео

Posted 8 февраля, 10:35
Published 8 февраля, 10:35
Modified 8 февраля, 10:37
Updated 8 февраля, 10:37
Дороги в Пермском крае парализовало сегодня днем, 8 февраля. Всему виной приход циклона «Ольга», который принес с собой сильные снегопады.
Читатели Properm.ru рассказали, что стоит вся дорога от Перми до Очера, а трасса от Воткинска до Чайковского забита фурами. Помимо этого, полностью обездвижена трасса Пермь — Екатеринбург возле Кунгура, сообщает Telegram-канал «Пермь №1». Автомобили здесь движутся очень медленно, пишет Telegram-канал «ЧП И ДТП ПЕРМЬ».
Также произошло ДТП на трассе Кукуштан — Оса.
Циклон «Ольга» на этой неделе пришел в центральную часть России со Скандинавии. Одной из его главных особенностей являются сильные снегопады.