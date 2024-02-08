«Ольга» парализовала трассы под Кунгуром и Очером. Фото и видео

Читатели Properm.ru рассказали, что стоит вся дорога от Перми до Очера, а трасса от Воткинска до Чайковского забита фурами. Помимо этого, полностью обездвижена трасса Пермь — Екатеринбург возле Кунгура, сообщает Telegram-канал «Пермь №1». Автомобили здесь движутся очень медленно, пишет Telegram-канал «ЧП И ДТП ПЕРМЬ».