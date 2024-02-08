Оправдать доверие. Большое интервью о том, с какими бедами пермяки идут в следком

Приведу пример: в следственное управление обратилась женщина с просьбой о содействии в предоставлении ей жилья взамен аварийного. По данному факту была организована и проведена доследственная проверка, в ходе которой было установлено, что в 2015 году дом признан аварийным и подлежащим сносу, однако до настоящего времени не был расселен. В результате принятых должностными лицами следственного управления мер, во взаимодействии с должностными лицами администрации Перми, заявительнице в рамках адресной программы по переселению граждан предоставлена квартира в новостройке.