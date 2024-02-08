Оправдать доверие. Большое интервью о том, с какими бедами пермяки идут в следком

Posted 8 февраля, 06:00
Published 8 февраля, 06:00
Modified Вчера, 02:18
Updated Вчера, 02:18
— Артур Сергеевич, сколько людей приходит со своими проблемами в Следственный комитет? Всегда ли приходят по адресу?
— Для начала скажу, что сотрудники регионального управления в принципе неравнодушны к проблемам людей. Любые обращения, в том числе вне компетенции СК России, не остаются без внимания управления. В сфере нашего особого внимания такие темы, как нарушения прав несовершеннолетних, детей-сирот, инвалидов, ветеранов.
Следственное управление по Пермскому краю берет на контроль ситуации, связанные с нарушением прав участников долевого строительства, с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, а также ненадлежащим обеспечением лекарственными средствами и медицинскими изделиями, и с двойным вниманием, если это касается детей. Занимаемся вопросами невыплаты зарплаты и иных положенных выплат.
Кроме того, людей волнуют вопросы коррупции, и по этой теме они периодически обращаются в следственное управление.
— С какими бедами еще обращались?
— Обращаются с ситуациями, связанными с аварийным жильем. Вопрос обеспечения граждан благоустроенным жилым помещением находится на постоянном контроле в следственном управлении.
Приведу пример: в следственное управление обратилась женщина с просьбой о содействии в предоставлении ей жилья взамен аварийного. По данному факту была организована и проведена доследственная проверка, в ходе которой было установлено, что в 2015 году дом признан аварийным и подлежащим сносу, однако до настоящего времени не был расселен. В результате принятых должностными лицами следственного управления мер, во взаимодействии с должностными лицами администрации Перми, заявительнице в рамках адресной программы по переселению граждан предоставлена квартира в новостройке.
— А часто приходят вопросы не вашего профиля?
— Деятельность следственного управления регулируется уголовно-процессуальным законодательством, и сотрудники действуют в его рамках. Мы взаимодействуем со всеми ведомствами и органами госвласти в регионе. В случае необходимости обращения будут направлены туда, в чьей компетенции находится решение вопроса. Кроме того, по многим находящимся в производстве делам и материалам проверок следователи инициативно привлекают к решению вопросов профильные ведомства. Также для всестороннего разрешения обращений проводятся личные приемы с представителями разных ведомств.
Вот пример: по проблеме обманутых дольщиков мы направляли письма губернатору. В том числе по результатам их рассмотрения, Фондом развития территории принято решение о выплате компенсации обманутым дольщикам. Только сейчас деньги идут покупателям квартир в трех объектах, по ряду объектов такие выплаты в 2023 году уже произведены.
В ноябре был проведен тематический прием граждан — участников долевого строительства. В следственном управлении эта тема находится на контроле постоянно. Еженедельно Министерство строительства Пермского края информирует управление по выплатам. Буквально на днях получена информация о начале выплат обманутым дольщикам в трех домах: по ул. Екатерининской, 175, ул. КИМ, 14 и в с. Култаево. Все эти объекты на слуху, мы знаем их и контролируем.
Что касается взаимодействия с другими профильными ведомствами, то здесь можно назвать совместную работу с минздравом по обеспечению людей лекарствами.
— Вы — именно тот человек, который ежедневно получает информацию о всех несправедливостях, происходящих в регионе?
— Я, скорее, некий модератор: обращения читаются и распределяются, решается, какое подразделение должно заниматься их рассмотрением. В зависимости от ситуации обращение может быть направлено в территориальный следственный отдел или по принадлежности в другое ведомство, либо разрешено по существу поставленных вопросов. Люди не всегда знают, к кому со своей бедой обратиться.
Буквально сегодня приходила женщина, которую обманули мошенники. Моя обязанность — ее проконсультировать, объяснить, какое ведомство занимается такими преступлениями. Уголовно-процессуальным кодексом четко определена подследственность преступлений, отнесенных к компетенции сотрудников тех или иных органов. Эту информацию мы также разъясняем гражданам.
Ни одно обращение не остается без внимания. Должностные лица следственного управления в пределах своей компетенции всегда стремятся оперативно отреагировать и дать развернутый ответ заявителю.
— А сколько обращений приходит в день?
— По-разному. В 2023 году в Следственном управлении рассмотрено 5192 обращения. Для сравнения, в 2022 году их было более 4600. Ежегодный рост числа обращений не менее 9–12%.
Круг вопросов, по которым обращаются в следственное управление по Пермскому краю, расширяется, так как граждане видят оперативную реакцию на свои проблемы, защиту в лице ведомства и сотрудников. Стараемся сделать всё, чтобы это доверие оправдать.
Граждане могут обжаловать и уже принятые судебные решения. В таком случае гражданам разъясняется порядок обжалования судебных решений. Существует достаточно большой пласт обращений о несогласии с решениями следователей МВД, дознавателей УФССП, прокурорских работников, иных должностных лиц.
Много обращений, связанных с решением социальных вопросов, — вплоть до разъяснений по начислению пенсий и выплат. И здесь категории по пальцам рук не перечислить — слишком широкий спектр. Такие обращения тоже не остаются без внимания, в любом случае рассматриваются и гражданам разъясняются их права, а также в компетенцию каких ведомств относится рассмотрение обозначенного вопроса.
— Кто чаще обращается, мужчины или женщины?
— Не делали такого среза. На мой взгляд, обращаются все в равных долях.
— Есть пример, по каким обращениям возбуждалось уголовное дело?
— В январе 2023 года жительница города Перми обратилась в ведомство и сообщила о неудовлетворительном состоянии жилого помещения, предоставленного ей и её малолетнему ребенку-инвалиду по договору социального найма. В коммунальной квартире не было ванной комнаты и горячей воды, общей кухни и плиты.
Из средств массовой информации женщина узнала о том, что по данному вопросу можно обратиться в органы Следственного комитета России, в связи с чем она оставила свое обращение на сайте следственного управления.
По поручению руководителя управления Дениса Головкина был организован личный прием заявительницы, а также процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
В ходе расследования уголовного дела следователи подключились к решению жилищного вопроса. В результате, в июне 2023 года женщина подписала договор о предоставлении нового жилого помещения.
— А через какие каналы поступают обращения, и куда чаще люди пишут? Приходят сами, звонят по телефону?
— Начнем с традиционных. Обычно граждане приходят лично в Управление или в территориальный следственный отдел у себя в районе. Исходя из федерального законодательства, обращение должно быть рассмотрено в 30-дневный срок. В случае, если обращение относится компетенции другого ведомства — в более сжатые сроки.
Что касается иных способов, то на сайте управления есть интернет-приемная, где, заполнив несложную форму регистрации, гражданин может оставить свое обращение, приложив к нему документы. Эти обращения ежедневно обрабатываются и регистрируются отделом по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления. Сейчас есть и такие удобные каналы связи, как страница «ВКонтакте» следственного управления, у нас есть свой Telegram-канал.
Также граждане могут обратиться на телефон дежурного следователя следственного управления (8 (342) 249-54-55) или на телефон доверия (8 (342) 249-54-64). Кроме этого, отдельные каналы — телефонные линии «ребенок в опасности» (8 (342) 268-00-06 или короткий номер 123 с мобильного телефона), линия защиты прав предпринимателей (8-952-663-98-15).
Существует отдельная горячая линия для участников СВО и членов их семей (8-952-643-69-24), где граждане могут также оставить свое обращение. Даже если гражданин позвонит с волнующей ситуацией по любому из указанных номеров телефонов, его обращение все равно будет зарегистрировано и рассмотрено.
— Куда всё же лучше позвонить или написать, чтобы проблема быстрее решилась?
— Граждане могут выбрать любой удобный им способ связи. Гораздо быстрее можно отреагировать на ситуацию, если обращение будет направлено в региональный аккаунт «ВКонтакте» или интернет — приемную пермского управления.
— Увеличивается ли число обращений, приходящих по современным каналам связи? Уменьшается ли при этом число обращений традиционным способом: по телефону, при личном обращении или по почте?
— Исходя из статистики, количество обращений по электронным каналам связи увеличивается, но и сохраняется прежнее их количество по традиционным каналам связи. Например, граждане в преклонном возрасте, которые не умеют обращаться с различными гаджетами, или те, кто отбывает наказание в местах лишения свободы и не имеют доступа к интернету. Такие категории граждан выбирают традиционные каналы — эпистолярную форму обращения, назовем ее так.
Ежедневно сотрудники возглавляемого мной отдела ведут прием граждан. По отдельному графику с людьми лично встречается руководство Управления.
Руководитель следственного управления Денис Головкин в 2023 году провел более 200 личных приемов граждан. Сопоставимые цифры у заместителей руководителей Управления. Зачастую приемы проводятся с привлечением представителей смежных ведомств. Это прокурор Пермского края, представители администрации губернатора, ГУФСИН, минстроя, минздрава. Были личные приемы с Уполномоченными по правам человека и правам ребенка. Проводились личные приемы и в приемной Президента РФ совместно с представителем аппарата Главного федерального инспектора.
Граждане имеют право обратиться в Управление круглосуточно, 24 на 7. Даже если кого-то из сотрудников отдела, например ночью, люди не застанут, круглосуточно работает отдел дежурных следователей, где граждан без внимания тоже не оставят, выслушают проблему и примут обращение.