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Posted 8 февраля, 05:32

Published 8 февраля, 05:32

Modified 8 февраля, 05:35

Updated 8 февраля, 05:35

«Парма» уступила в ответном матче Кубка России и выбыла из розыгрыша трофея

«Парма» уступила в ответном матче Кубка России и выбыла из розыгрыша трофея

8 февраля 2024, 05:32
Фото: ВКонтакте/БК МБА
В ½ финала вышел московский клуб МБА
Сюжет
Парма

Пермская «Парма» уступила и в повторном матче ¼ розыгрыша Кубка России по баскетболу московскому клубу МБА. Встреча завершилась со счетом 73:56 (19:15, 19:10, 18:19, 17:12).

В ½ финала по итогу двух встреч вышла МБА. Напомним, что «Парма» проиграла и первый матч ¼ 17 января в Перми со счетом 70:42.

Самыми результативными игроками у «Пармы» на площадке в Москве вчера были Владислав Перевалов, набравший 13 очков и Дмитрий Халтурин с 10 баллами.

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