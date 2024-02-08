«Парма» уступила в ответном матче Кубка России и выбыла из розыгрыша трофея

Posted 8 февраля, 05:32
Published 8 февраля, 05:32
Modified 8 февраля, 05:35
Updated 8 февраля, 05:35
Пермская «Парма» уступила и в повторном матче ¼ розыгрыша Кубка России по баскетболу московскому клубу МБА. Встреча завершилась со счетом 73:56 (19:15, 19:10, 18:19, 17:12).
В ½ финала по итогу двух встреч вышла МБА. Напомним, что «Парма» проиграла и первый матч ¼ 17 января в Перми со счетом 70:42.
Самыми результативными игроками у «Пармы» на площадке в Москве вчера были Владислав Перевалов, набравший 13 очков и Дмитрий Халтурин с 10 баллами.