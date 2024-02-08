Пермяки попали в первую группу для поездки в одну из самых закрытых стран мира

Posted 8 февраля, 05:46
Published 8 февраля, 05:46
Modified 8 февраля, 05:48
Updated 8 февраля, 05:48
Туроператор из Владивостока набрал группу туристов для поездки на горнолыжный курорт Северной Кореи — это первые туристы, которые попадают в страну за последние годы. Территория государства с 2020 года была закрыта для туристов.
Среди группы из 100 человек есть пермяки, сообщает агентство по туризму Приморского края. Также в путешествие отправятся жители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Ульяновска, Рязани, Новосибирска и Екатеринбурга. Они прибудут из Владивостока в столицу Пхеньян, а затем поедут на курорт «Маскирен».
В туроператоре «Восток Интур» говорят, что желающих поехать в Северную Корею очень много. Путешествие начнется 9 февраля, вернутся туристы 12 февраля, стоимость тура 750 долларов. В стоимость не включены ски-пассы и питание. День катания на курорте с арендой снаряжения может обойтись примерно в 10 тыс. рублей.
Курорт «Маскирен» около 150 раз посещал глава Северной Кореи Ким Чен Ын — он лично курировал строительство объекта.