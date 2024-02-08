Пермяки попали в первую группу для поездки в одну из самых закрытых стран мира

Среди группы из 100 человек есть пермяки, сообщает агентство по туризму Приморского края. Также в путешествие отправятся жители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Ульяновска, Рязани, Новосибирска и Екатеринбурга. Они прибудут из Владивостока в столицу Пхеньян, а затем поедут на курорт «Маскирен».