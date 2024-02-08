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Posted 8 февраля, 19:58

Published 8 февраля, 19:58

Modified 8 февраля, 20:06

Updated 8 февраля, 20:06

В Куеду после ЧП выехали пермские главы санавиации и ожогового центра больницы

После ЧП в Куеду выехали главы санавиации и ожогового центра пермской больницы

8 февраля 2024, 19:58
Фото: 1MI

В Куеду после ЧП выехали пермские главы санавиации и ожогового центра больницы

Помимо этого, из Перми направлен реанимобиль с бригадой врачей.

В Минздраве Пермского края уточнили информацию о пострадавших при ЧП недалеко от села Куеда и оказываемой им помощи. По информации министерства, одного из пострадавших уже отпустили домой на амбулаторное лечение. Три человека, среди которых дети 7 и 11 лет, остаются в стационаре. Двое находятся в палате интенсивной терапии.

В Куеду выезжают заведующий санитарной авиацией и заведующий ожоговым центром ГКБ им. С. Н. Гринберга. Также, как рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале, дополнительно направлен реанимобиль Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) с бригадой врачей.

Ранее в ТЦМК сообщали о восьми пострадавших, трое из которых направлены на амбулаторное лечение домой.

ЧП в Куеде произошло вчера вечером, 8 февраля, около 22:00. Случилась разгерметизация внутрипромыслового газопровода, затем взрыв и пожар, после чего огонь перекинулся на три частных дома и надворные постройки, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Пожар#Чп#Крупное ЧП в Куеде
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