После ЧП в Куеду выехали главы санавиации и ожогового центра пермской больницы

Posted 8 февраля, 19:58
Published 8 февраля, 19:58
Modified 8 февраля, 20:06
Updated 8 февраля, 20:06
В Минздраве Пермского края уточнили информацию о пострадавших при ЧП недалеко от села Куеда и оказываемой им помощи. По информации министерства, одного из пострадавших уже отпустили домой на амбулаторное лечение. Три человека, среди которых дети 7 и 11 лет, остаются в стационаре. Двое находятся в палате интенсивной терапии.
В Куеду выезжают заведующий санитарной авиацией и заведующий ожоговым центром ГКБ им. С. Н. Гринберга. Также, как рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале, дополнительно направлен реанимобиль Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) с бригадой врачей.
Ранее в ТЦМК сообщали о восьми пострадавших, трое из которых направлены на амбулаторное лечение домой.
ЧП в Куеде произошло вчера вечером, 8 февраля, около 22:00. Случилась разгерметизация внутрипромыслового газопровода, затем взрыв и пожар, после чего огонь перекинулся на три частных дома и надворные постройки, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.