После ЧП в Куеду выехали главы санавиации и ожогового центра пермской больницы

В Минздраве Пермского края уточнили информацию о пострадавших при ЧП недалеко от села Куеда и оказываемой им помощи. По информации министерства, одного из пострадавших уже отпустили домой на амбулаторное лечение. Три человека, среди которых дети 7 и 11 лет, остаются в стационаре. Двое находятся в палате интенсивной терапии.