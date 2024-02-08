После крупного пожара недалеко от Куеды два человека попали в реанимацию

Posted 8 февраля, 18:57
Published 8 февраля, 18:57
Modified 8 февраля, 20:18
Updated 8 февраля, 20:18
Открытое горение построек после ЧП на газопроводе в Прикамье, рядом с Куедой, ликвидировано в 23:35. Сообщение о пожаре поступило сегодня вечером, 8 февраля, в 22:00.
На тушение пожара направлены силы и средства в количестве 71 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе пожарный поезд, от МЧС России 52 человека личного состава и 15 единиц техники.
На тушение пожара направлены силы и средства в количестве 71 человек и 23 единицы техники, в том пожарный поезд. От МЧС России 52 человека личного состава и 15 единиц техники
По прибытии к месту ЧП первого подразделения было установлено, что происходит факельное горение внутрипромыслового газопровода и трех близлежащих домов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
По первоначальный информации на пожаре погибших нет, к сожалению, на пожаре пострадали шесть человек, как и сообщалось ранее. Пожар локализован на площади 180 кв. м.
Как уточняет губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, угрозы распространения огня нет. Двое пострадавших из шести переведены в реанимацию, врачи оказывают необходимую помощь.
В Единой дежурно-диспетчерской службе добавили, что предварительной причиной пожара стала разгерметизация внутрипромыслового газопровода диаметром 159 мм с последующим факельным горением. В итоге пожар охватил три жилых дома и надворные постройки. Среди шестерых пострадавших — двое детей. Также в ведомстве уточняют, что пожар произошел в деревне Солодовка — она находится рядом с Куедой.
UPD 00:02: По уточненной информации, пожар ликвидирован на площади 238 кв. м. Огнем уничтожены жилой и нежилой дома, а также надворные постройки третьего дома, сообщили в МЧС Прикамья. Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причину пожара.