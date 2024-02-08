После крупного пожара недалеко от Куеды два человека попали в реанимацию

В Единой дежурно-диспетчерской службе добавили, что предварительной причиной пожара стала разгерметизация внутрипромыслового газопровода диаметром 159 мм с последующим факельным горением. В итоге пожар охватил три жилых дома и надворные постройки. Среди шестерых пострадавших — двое детей. Также в ведомстве уточняют, что пожар произошел в деревне Солодовка — она находится рядом с Куедой.