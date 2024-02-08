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Posted 8 февраля, 18:30

Published 8 февраля, 18:30

Modified 8 февраля, 20:16

Updated 8 февраля, 20:16

В результате ЧП с газопроводом в Куеде пострадали шесть человек

Пострадали люди. Власти и РЖД прокомментировали ЧП на газопроводе в Прикамье

8 февраля 2024, 18:30
Фото: vk.com/urverkueda

В результате ЧП с газопроводом в Куеде пострадали шесть человек

Сообщения о взрыве недалеко от Куеды начали поступать поздно вечером.

Информация о возгорании грузового поезда в районе поселка Куеда в Прикамье не соответствует действительности. Об этом сообщил официальный новостной Telegram-канал ОАО «РЖД». По информации пресс-службы компании, происшествие не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов.

Для помощи в ликвидации огня на газопроводе направлен пожарный поезд, включающий в себя цистерны с водой и пенообразователь.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации горят несколько домов. На место выехали экстренные службы. Пять пострадавших доставлены в местную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. Еще одного человека сейчас везут в больницу. Региональному Минтербезу дано поручение выехать на место и оперативно докладывать о ситуации.

ЧП в Куеде произошло сегодня поздно вечером, 8 февраля. Очевидцы сняли пожар на видео.

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#Происшествия#Пермь#Пожар#Поезд#Крупное ЧП в Куеде
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