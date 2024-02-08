Пострадали люди. Власти и РЖД прокомментировали ЧП на газопроводе в Прикамье

Posted 8 февраля, 18:30
Published 8 февраля, 18:30
Modified 8 февраля, 20:16
Updated 8 февраля, 20:16
Информация о возгорании грузового поезда в районе поселка Куеда в Прикамье не соответствует действительности. Об этом сообщил официальный новостной Telegram-канал ОАО «РЖД». По информации пресс-службы компании, происшествие не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов.
Для помощи в ликвидации огня на газопроводе направлен пожарный поезд, включающий в себя цистерны с водой и пенообразователь.
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации горят несколько домов. На место выехали экстренные службы. Пять пострадавших доставлены в местную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. Еще одного человека сейчас везут в больницу. Региональному Минтербезу дано поручение выехать на место и оперативно докладывать о ситуации.
ЧП в Куеде произошло сегодня поздно вечером, 8 февраля. Очевидцы сняли пожар на видео.