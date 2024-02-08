Пострадали люди. Власти и РЖД прокомментировали ЧП на газопроводе в Прикамье

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации горят несколько домов. На место выехали экстренные службы. Пять пострадавших доставлены в местную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. Еще одного человека сейчас везут в больницу. Региональному Минтербезу дано поручение выехать на место и оперативно докладывать о ситуации.