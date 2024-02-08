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Posted 8 февраля, 07:23

Published 8 февраля, 07:23

Modified 8 февраля, 07:29

Updated 8 февраля, 07:29

Приставы в Пермском крае за год конфисковали у любителей пьяной езды 370 автомобилей

Приставы в Пермском крае за год конфисковали у любителей пьяной езды 370 автомобилей

8 февраля 2024, 07:23
Фото: 1MI
Собрано более 67 миллионов рублей административных штрафов.

В 2023 году на исполнении у пермских приставов находилось более 6,5 тысяч исполнительных производств о взыскании административных штрафов за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.

Для принудительного взыскания пьяных штрафов в рамках 239 производств за год был наложен арест на имущество, принадлежащее должникам, на сумму более 13 млн рублей. Временно ограничен выезд из Российской Федерации 1 948 правонарушителям.

Всего же судебные приставы Прикамья взыскали с водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, более 67 млн рублей.

Приставы проанализировали и географию нарушений. По их данным чаще всего должниками по данной категории становятся жители Свердловского, Пермского и Кировского районов Перми.

За повторное вождение в нетрезвом виде в минувшем году у любителей пьяной езды было конфисковано в доход государства 370 автомобилей. Безусловным лидером здесь являются Березники. В этом городе судебные приставы во исполнение приговора суда конфисковали 43 транспортных средства.

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#Приставы#Судебные приставы#Штрафы#Транспорт#Конфискация#Конфискация авто
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