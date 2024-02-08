Приставы в Пермском крае за год конфисковали у любителей пьяной езды 370 автомобилей

Posted 8 февраля, 07:23
Published 8 февраля, 07:23
Modified 8 февраля, 07:29
Updated 8 февраля, 07:29
В 2023 году на исполнении у пермских приставов находилось более 6,5 тысяч исполнительных производств о взыскании административных штрафов за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.
Для принудительного взыскания пьяных штрафов в рамках 239 производств за год был наложен арест на имущество, принадлежащее должникам, на сумму более 13 млн рублей. Временно ограничен выезд из Российской Федерации 1 948 правонарушителям.
Всего же судебные приставы Прикамья взыскали с водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, более 67 млн рублей.
Приставы проанализировали и географию нарушений. По их данным чаще всего должниками по данной категории становятся жители Свердловского, Пермского и Кировского районов Перми.
За повторное вождение в нетрезвом виде в минувшем году у любителей пьяной езды было конфисковано в доход государства 370 автомобилей. Безусловным лидером здесь являются Березники. В этом городе судебные приставы во исполнение приговора суда конфисковали 43 транспортных средства.