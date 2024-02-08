Самым убыточным в Перми стал автобусный маршрут, в котором давка утром и вечером

Posted 8 февраля, 06:13
Published 8 февраля, 06:13
Modified 8 февраля, 06:45
Updated 8 февраля, 06:45
Стал известен ТОП-10 убыточных маршрутов общественного транспорта Перми по итогам 2023 года. Составил рейтинг Business Class на основании информации городского департамента транспорта.
ТОП-10 маршрутов, которые обошлись бюджету дороже всего, по-прежнему возглавляет автобус № 20. Убыток от его функционирования за год превысил 117 млн 293 тыс. рублей. Как отмечает издание, при этом разрыв между доходами от его функционирования и затратами на оплату транспортной работы относительно 2022 года сократился на 6,3 млн рублей.
Второе и третье места в рейтинге сохранили автобусы № 77 и 32. Убыток по этим направлениям за год несколько увеличился — до 103 млн 486 тыс. рублей и 89 млн 945 тыс. рублей соответственно.
Также в ТОПе убыточности три трамвайных маршрута: №11,7,5.
Отметим, что названные финансовые результаты не означают невостребованности маршрутов у пассажиров. Так, маршрут №20 вечером и утром отличается давкой и большой загруженностью. В то же время, как говорят эксперты-транспортники, окупаемость маршрутов зависит не только от количества пассажиров, но и от того, насколько долгой является поездка в автобусе отдельного пассажира, как часто сменяются пассажиры за время рейса, а также от уровня собираемости оплаты за проезд.
За прошедший год доходы составили 4,786 млрд рублей, что на 375 млн рублей больше, чем в 2022 году, сообщали в дептрансе в январе об итогах года. Еще 375,9 млн рублей составили компенсации за проезд федеральных льготников. Рост доходов отрасли позволил сократить бюджетную дотацию с 1,453 млрд рублей в 2022 году до 1,363 млрд рублей в 2023 году, отмечали в администрации Перми.
Расходы отрасли также выросли по сравнению с прошлым годом и составили 6,525 млрд рублей. Увеличение расходов связано с удорожанием топлива и комплектующих, а также запуском новых маршрутов — №37, №66, №71 и №81.
В дептрансе поясняют, что сейчас транспортная отрасль Перми обеспечивается за счёт билетных доходов примерно на 80%, около 20% дотируется бюджетом. Это оптимальный баланс, позволяющий сохранять ценовую доступность транспорта для пассажиров благодаря долгосрочным проездным.