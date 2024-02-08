Самым убыточным в Перми стал автобусный маршрут, в котором давка утром и вечером

Отметим, что названные финансовые результаты не означают невостребованности маршрутов у пассажиров. Так, маршрут №20 вечером и утром отличается давкой и большой загруженностью. В то же время, как говорят эксперты-транспортники, окупаемость маршрутов зависит не только от количества пассажиров, но и от того, насколько долгой является поездка в автобусе отдельного пассажира, как часто сменяются пассажиры за время рейса, а также от уровня собираемости оплаты за проезд.