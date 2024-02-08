Сервис электросамокатов Whoosh оштрафовали за рекламу на 100 тысяч рублей

Posted 8 февраля, 12:53
Published 8 февраля, 12:53
Modified 8 февраля, 12:55
Updated 8 февраля, 12:55
Сервис электросамокатов Whoosh оштрафован за нарушение Закона о рекламе (ч. 1 ст. 18, распространение рекламы посредством телефонной связи без получения предварительного согласия со стороны абонента). Арбитражный суд Пермского края признал соответствующее решение Пермского УФАС законным.
В июле минувшего года в Пермское УФАС поступила жалоба на рекламу ООО «ВУШ». в своем обращении заявитель указал, что зарегистрировался в сервисе аренды средств индивидуальной мобильности ООО «ВУШ» и отключил функцию рассылки рекламы. Несмотря на это, компания несколько раз отправляла пермяку рекламные сообщения через уведомления в мобильном приложении. В них Whoosh предлагал пользователю свои услуги за определенную плату.
В итоге антимонопольное ведомство возбудило в отношении компании дело по признакам нарушения Закона о рекламе. Во время рассмотрения дела представитель Whoosh пытался убедить УФАС, что уведомления были информационными, рассылались всем в соответствии с законом «О защите прав потребителей» и якобы не были рекламой. Компания также указала, что полученные мужчиной уведомления отправлялись из-за технической ошибки, которая была устранена во время рассмотрения дела.
Однако Пермское УФАС сочло доводы ООО «ВУШ» несостоятельными и признало организацию виновной в нарушении Закона о рекламе. Компания пыталась оспорить это решение в региональном Арбитражном суде, но тот поддержал позицию Пермского УФАС.