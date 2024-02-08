Сервис электросамокатов Whoosh оштрафовали за рекламу на 100 тысяч рублей

В итоге антимонопольное ведомство возбудило в отношении компании дело по признакам нарушения Закона о рекламе. Во время рассмотрения дела представитель Whoosh пытался убедить УФАС, что уведомления были информационными, рассылались всем в соответствии с законом «О защите прав потребителей» и якобы не были рекламой. Компания также указала, что полученные мужчиной уведомления отправлялись из-за технической ошибки, которая была устранена во время рассмотрения дела.