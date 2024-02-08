Сим-карта в дезодоранте, телефон в сумочке. В пермские колонии несут запрещенку

Posted 8 февраля, 13:06
Published 8 февраля, 13:06
Modified 8 февраля, 13:19
Updated 8 февраля, 13:19
За январь в исправительной колонии № 9, расположенной в Соликамске, благодаря действиям сотрудников оперативно-режимных служб, было предотвращено несколько попыток доставки запрещенных предметов на режимную территорию учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю.
19 января в помещении выдачи посылок и передач при досмотре посылки от гражданки предназначенной одному из осужденных, сотрудниками отдела безопасности учреждения была обнаружена сим-карта. Запрещенка была спрятана в выдвижном механизме дезодоранта. По данному факту проводится служебная проверка.
В этот же день в помещении для досмотра лиц, входящих на территорию учреждения, при досмотре вещей гражданки, прибывшей на краткосрочное свидание к одному из осуждённых, сотрудники отдела безопасности обнаружили в потайном кармане дамской сумочки мобильный телефон и сим-карту. По данному факту проводится служебная проверка, в отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении.
29 января в этом же помещении, при досмотре вещей гражданина К., прибывшего на краткосрочное свидание, сотрудники отдела безопасности обнаружили в потайном кармане его кошелька спрятанную сим-карту. По данному факту проводится служебная проверка, в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении.
На следующий день здесь же, при досмотре вещей гражданки Д., прибывшей на длительное свидание к одному из осуждённых, в потайном кармане дамской сумочки сотрудники отдела безопасности обнаружили мобильный телефон, зарядное устройство к нему и USB-провод. По данному факту проводится служебная проверка, в отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении.
В ГУФСИН напоминают, что передача устройств связи несет административную (штрафы до 300 тыс. рублей) или уголовную ответственность: принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.