Сим-карта в дезодоранте, телефон в сумочке. В пермские колонии несут запрещенку

В этот же день в помещении для досмотра лиц, входящих на территорию учреждения, при досмотре вещей гражданки, прибывшей на краткосрочное свидание к одному из осуждённых, сотрудники отдела безопасности обнаружили в потайном кармане дамской сумочки мобильный телефон и сим-карту. По данному факту проводится служебная проверка, в отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении.