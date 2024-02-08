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Posted 8 февраля, 09:55

Published 8 февраля, 09:55

Modified 8 февраля, 09:57

Updated 8 февраля, 09:57

В Прикамье 9 февраля на дорогах ожидается гололедица

Спасатели предупредили жителей Пермского края о гололедице

8 февраля 2024, 09:55
Фото: 1MI

В Прикамье 9 февраля на дорогах ожидается гололедица

И водителям, и пешеходам нужно быть предельно внимательными и осторожными.

В Прикамье в эту пятницу, 9 февраля, в отдельных районах на дорогах ожидается гололедица. Из-за этого возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и дорожные аварии, предупреждают в пресс-службе регионального МЧС.

Спасатели рекомендуют жителям Пермского края избегать нахождения рядом с линиями электропередач и обесточить все электроприборы при авариях на сетях электроснабжения. Кроме того, водителям необходимо соблюдать скоростной режим на дорогах и быть предельно внимательными, а пешеходам — быть осторожными при передвижении пешком. Перед входом в здание нужно поднять голову вверх и убедиться, что над вами с крыши не нависают глыбы льда и сосульки.

О происшествиях сообщайте по номеру 112.

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#Общество#Регион#Мчс пермского края#Пермь#Погода#Мчс#Гололедица
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