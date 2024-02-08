Спасатели предупредили жителей Пермского края о гололедице

Спасатели рекомендуют жителям Пермского края избегать нахождения рядом с линиями электропередач и обесточить все электроприборы при авариях на сетях электроснабжения. Кроме того, водителям необходимо соблюдать скоростной режим на дорогах и быть предельно внимательными, а пешеходам — быть осторожными при передвижении пешком. Перед входом в здание нужно поднять голову вверх и убедиться, что над вами с крыши не нависают глыбы льда и сосульки.