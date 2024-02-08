Спасатели предупредили жителей Пермского края о гололедице

Posted 8 февраля, 09:55
Published 8 февраля, 09:55
Modified 8 февраля, 09:57
Updated 8 февраля, 09:57
В Прикамье в эту пятницу, 9 февраля, в отдельных районах на дорогах ожидается гололедица. Из-за этого возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и дорожные аварии, предупреждают в пресс-службе регионального МЧС.
Спасатели рекомендуют жителям Пермского края избегать нахождения рядом с линиями электропередач и обесточить все электроприборы при авариях на сетях электроснабжения. Кроме того, водителям необходимо соблюдать скоростной режим на дорогах и быть предельно внимательными, а пешеходам — быть осторожными при передвижении пешком. Перед входом в здание нужно поднять голову вверх и убедиться, что над вами с крыши не нависают глыбы льда и сосульки.
О происшествиях сообщайте по номеру 112.