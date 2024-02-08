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Posted 8 февраля, 03:23

Published 8 февраля, 03:23

Modified 8 февраля, 03:40

Updated 8 февраля, 03:40

Стало известно число киберпреступлений в Пермском крае за год

Стало известно число киберпреступлений в Пермском крае за год

8 февраля 2024, 03:23
Фото: fusionbrain.ai
Число подобных преступлений росло в 2023 году по всей стране.

В Пермском крае в прошлом году зарегистрировано 15,3 тыс. преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий, сообщает РБК Пермь со ссылкой на краевую прокуратуру. Тенденция роста числа киберпреступлений наблюдается по всей России. 13,6 тыс. таких преступлений зарегистрировано в Нижегородской области, 7,5 тыс. — в Кировской, 7,4 тыс. — в Оренбургской.

При этом в прошлом году стало больше кибератак на сайты органов краевой власти. В 2022 году было 40 млн сетевых угроз безопасности для инфраструктуры региона, в 2023 году — 568 млн. Количество DDoS-атак выросло с 293 тыс. до 2,9 млн, пояснил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

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