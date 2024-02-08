Стало известно число киберпреступлений в Пермском крае за год

При этом в прошлом году стало больше кибератак на сайты органов краевой власти. В 2022 году было 40 млн сетевых угроз безопасности для инфраструктуры региона, в 2023 году — 568 млн. Количество DDoS-атак выросло с 293 тыс. до 2,9 млн, пояснил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.