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Posted 8 февраля, 17:30

Published 8 февраля, 17:30

Modified 8 февраля, 17:31

Updated 8 февраля, 17:31

Стало известно, сколько долгов списали россиянам-банкротам

8 февраля 2024, 17:30
Сообщается, что российским гражданам были списаны задолженности на сумму 6,3 миллиарда рублей. Это произошло в результате проведения внесудебной процедуры банкротства.

Эту информацию предоставил Илья Торосов, первый заместитель министра экономического развития, по словам которого около 30 тысяч процедур внесудебного банкротства были запущены в России за последние три года, причем около 18 тысяч из них уже завершены, пишет 360tv.ru.

Он также напомнил, что с ноября 2023 года доступ к данному механизму банкротства получили пенсионеры, семьи с детьми и те россияне, по которым требования взыскания долгов действуют уже более семи лет.

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