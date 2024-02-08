Стало известно, сколько долгов списали россиянам-банкротам

Posted 8 февраля, 17:30
Published 8 февраля, 17:30
Modified 8 февраля, 17:31
Updated 8 февраля, 17:31
Эту информацию предоставил Илья Торосов, первый заместитель министра экономического развития, по словам которого около 30 тысяч процедур внесудебного банкротства были запущены в России за последние три года, причем около 18 тысяч из них уже завершены, пишет 360tv.ru.
Он также напомнил, что с ноября 2023 года доступ к данному механизму банкротства получили пенсионеры, семьи с детьми и те россияне, по которым требования взыскания долгов действуют уже более семи лет.