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Posted 8 февраля, 17:34

Published 8 февраля, 17:34

Modified 8 февраля, 17:35

Updated 8 февраля, 17:35

Такер Карлсон покинул Россию после интервью с Путиным

8 февраля 2024, 17:34
Такер Карлсон покинул Россию после беседы с Путиным. Американский журналист Такер Карлсон улетел из России ночью. Он прибыл в аэропорт Шереметьево и сел на рейс Москва — Белград. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, самолет отправился 8 февраля в 04:15 по московскому времени, пишет 360tv.ru. В источнике также упоминается, что одновременно с рейсом было объявлено о скором выпуске интервью с президентом Владимиром Путиным, которое будет опубликовано ночью 9 февраля.

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что видеозапись будет доступна на официальном сайте Кремля, а также будет предоставлен транскрипт на русском и английском языках. Он не назвал точную дату публикации, но отметил, что беседа будет опубликована после того, как Карлсон выпустит ее на своих ресурсах.

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