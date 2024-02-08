Такер Карлсон покинул Россию после интервью с Путиным

Posted 8 февраля, 17:34
Published 8 февраля, 17:34
Modified 8 февраля, 17:35
Updated 8 февраля, 17:35
По информации издания, самолет отправился 8 февраля в 04:15 по московскому времени, пишет 360tv.ru. В источнике также упоминается, что одновременно с рейсом было объявлено о скором выпуске интервью с президентом Владимиром Путиным, которое будет опубликовано ночью 9 февраля.
Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что видеозапись будет доступна на официальном сайте Кремля, а также будет предоставлен транскрипт на русском и английском языках. Он не назвал точную дату публикации, но отметил, что беседа будет опубликована после того, как Карлсон выпустит ее на своих ресурсах.